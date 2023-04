Leica stellt M11 Monochrom vor

Mit der M11 Monochrom präsentiert Leica die vierte Kamera-Generation mit Schwarz-Weiß-Sensor. Die Kamera ist mit einem sehr rauscharmen, rückseitig belichteten Multi-Resolution-Vollformatsensor ohne Tiefpassfilter ausgestattet, der es ermöglicht, Bilder mit einer Auflösung von 60, 36 oder 18 Megapixeln aufzunehmen. Diese werden wahlweise als Raw-Dateien im DNG-Format (14 Bit) oder JPEGs (8 Bit) in den 256 GB großen internen Speicher geschrieben. Die Sensorempfindlichkeit reicht von ISO 125 bis ISO 200000.

Die Leica M11 monochrom ist mit der Leica FOTOS App kompatibel, die sich unter anderem zur Bildübertragung per Bluetooth oder USB-C eignet. Außerdem kann die Kamera über die App direkt gesteuert werden, und Fotos lassen sich dank „tethered preview“ sofort am Smartphone oder Tablet beurteilen. Darüber hinaus ist die Leica M11 Monochrom ein zertifiziertes Apple „Made for iPhone und iPad“-Zubehör und bietet als solches mit dem mitgelieferten Leica FOTOS-Kabel besondere Optionen.

Zu den weiteren Merkmalen der Messsucherkamera zählen ein Ganzmetallgehäuse, eine Deckkappe aus Aluminium, ein 2,95-Zoll-Saphirglas-Display (2332800 Bildpunkte) mit Touch-Bedienung, Bluetooth und WLAN, eine Belederung sowie eine schwarze, kratzfeste Lackierung. Das neue Schwarzweiß-Modell ist außerdem erkennbar an dem fehlenden Leica-Logo und die dunkel verchromte Beschichtung des optischen Suchers.

Die Leica M11 Monochrom ist ab sofort für 9450 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Leica. Die PDF mit den technischen Daten können Sie hier herunterladen.