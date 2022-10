Laowa Argus Weitwinkelobjektive für APS-C und MFT

Venus Optics erweitert die Reihe der Laowa Argus Objektive um zwei lichtstarke Festbrennweiten für MFT und APS-C. Die beiden manuellen Objektive bieten jeweils den gleichen Bildwinkel wie ein 35-Millimeter-Kleinbildobjektiv und eignen sich neben der Porträt- auch für die Landschafts-, Street- oder Astrofotografie sowie Videografie.

Links: Laowa Argus 25mm f/0.95 APO für Sony E-Mount

Rechts: Laowa Argus 18mm f/0.95 APO für MFT

Das bei der Argus-Serie neue apochromatische optische Design sorgt laut Hersteller für eine effektive Minimierung der chromatischen Aberration sowie für optimalen Kontrast. Farbsäume und Geisterbilder werden im gesamten Blendenbereich auf ein Minimum reduziert.

Auch in diesen neuen Laowa-Objektiven ist ein Blendenring mit Click Switch-Mechanismus verbaut, der von rastend auf stufenlos umgestellt werden kann. Dank eines geringen Focus Breathings kommt es zu keiner Veränderung des Bildausschnitts, wenn man am Schärfering dreht und die Schärfe innerhalb des Bildes verlagert – etwa von einem nah an der Frontlinse gelegenen Objekt zu einem weiter entfernten Objekt. Somit sind die beiden Modelle auch für Videoaufnahmen geeignet.

Die Naheinstellgrenzen liegen bei 20 cm (MFT-Objektiv) beziehungsweise 34 cm (APS-C-Objektiv). Das Gehäuse der Objektive ist aus Metall gefertigt. Am 62-Millimeter-Frontgewinde können Filter oder ein Adapterring befestigt werden. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit, mit Steckfiltersystemen zu arbeiten.

Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen bei beiden Objektiven ausschließlich manuell.

Das LAOWA Argus 18mm f/0,95 MFT APO ist für rund 600 Euro Euro (UVP) erhältlich, das LAOWA Argus 25mm f/0,95 CF APO kostet rund 750 Euro (UVP).

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Venus Optics.

Technische Daten