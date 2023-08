Neue Perspektiven: Laowa Pro2be 24mm T8 2X Macro

Venus Optics stellt dem Endoskop-Objektiv Probe 24 mm f/14 2X Macro eine verbesserte Version in drei Varianten zur Seite. Das Pro2be 24 mm T8 2X Macro verfügt über ein neues optisches Design und ist ab September 2023 in drei verschiedenen Modul-Varianten erhältlich, die unterschiedliche Aufnahmeperspektiven ermöglichen: das 0°-Direkt-Modul, das 35°-Modul und das 90°-Modul. Der Fokussierabstand, gemessen von der Frontlinse, wurde von 20 mm auf 4 mm verkürzt. Die neue Objektiv-Version ist für Foto- und Videoaufnahmen geeignet und mit T8 zudem lichtstärker als bisher. Einzelne Versionen mit verschiedenen Kameraanschlüssen wie beim Probe 24 mm f/14 2X Macro gibt es nicht mehr – Laowa macht den Arri-PL-Anschluss zum Standard und richtet sich damit stärker an Videografen. Für Fotokameras benötigt man einen Adapter.

Die Pro2be Cine-Objektive sind mit einem stufenlosen Blendenring und genormten Modul 0.8-Zahnringen ausgestattet. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell. Alle drei Objektiv-Module können um 360° entlang der Längsachse gedreht werden (über Modul 0.8 ansteuerbar), indem der blaue Ring am Kupplungsmechanismus entriegelt wird. Durch erneutes Verriegeln lässt sich der Bildausschnitt beziehungsweise die Ausrichtung fixieren.

Der vordere Tubus aller Objektivmodule ist auf einer Länge von 36,6 cm wasserdicht. Die Module sind mit einem Arri-PL-Anschluss ausgestattet, verschiedene weitere Anschlüsse sind als Wechselmounts für je 50 USD erhältlich (Canon EF-, Canon RF-, Nikon F-, Nikon Z-, Sony FE-, L-mount).



Preise

LAOWA Pro2be 24mm T8 2X Macro Probe 0-Modul PL: 3399 Euro

LAOWA Pro2be 24mm T8 2X Macro Probe 35-Modul PL: 3749 Euro

LAOWA Pro2be 24mm T8 2X Macro Probe 90-Modul PL: 3999 Euro

LAOWA Pro2be 24mm T8 2X Macro Probe 3er-Set PL: 9999 Euro

Weitere Informationen finden Sie auf der Laowa-Website. (englisch: https://laowacine.com/)