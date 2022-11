Canon RF 135mm F1.8 L IS USM – lichtstarkes Porträtobjektiv

Mit dem RF 135mm F1.8 L IS USM kündigt Canon ein lichtstarkes Teleobjektiv an, das sich insbesondere für Porträtaufnahmen bei wenig Licht eignet. Das Vollformatobjektiv bietet eine hohe Lichtstärke von 1:1,8 und ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, der bis zu 5,5 Belichtungsstufen kompensiert. In Verbindung mit dem Stabilisator der Kamera sind es sogar 8 Blendenstufen.

Die 9-Lamellen-Irisblende erzeugt bei voller Öffnung ein ausgeprägtes, weiches Bokeh, und ermöglicht die klare Trennung des Motivs vom Hintergrund. In dem aus 17 Linsen in 12 Gruppen bestehenden optischen System sind drei UD-Linsen verbaut, die laut Canon eine herausragende Auflösung schon bei offener Blende und eine präzise Farbwiedergabe gewährleisten und zudem chromatische Aberrationen reduzieren.

Der Nano-Ultraschall-Motor des Objektivs ermöglicht einen schnellen und leisen Autofokus, der ab einer Distanz von 70 cm scharfstellt. Das RF 135mm F1.8 L IS verfügt über zwei konfigurierbare Funktionstasten, einen AF/MF-Umschalter und einen Ein/Aus-Schalter für den Bildstabilisator. Über einen Steuerring lassen sich außerdem verschiedene Einstellungen wie Belichtungszeit, Blende oder ISO-Wert direkt am Objektiv anpassen.

Das RF 135mm F1.8 L IS USM ist wie alle L-Objektive gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Es ist mit einem 82-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet und wiegt 935 Gramm.

Die Markteinführung ist für Januar 2023 zu einem UVP von 2700 Euro geplant. Weitere Informationen über das Canon RF 135mm F1.8 L IS USM finden Sie auf den Internetseiten von Canon.