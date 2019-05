Stock-Pionierin Brianna Wettlaufer wird neuer Head of Content bei Adobe Stock

Mit Brianna Wettlaufer wird eine Fotografin und zugleich eine Pionierin im Stock-Bereich Head of Content bei Adobe Stock. Im Interview mit Adobe Stock sprach sie über ihr ungewöhnliches Kindheits-Hobby – Zeitschriftenclippings zu erstellen – und erzählte, wie es sich anfühlte, eine eigene Stock-Agentur zu gründen. Außerdem vertrat sie die Überzeugung, dass Stockfotografie sich langsam aber sicher von verbreiteten Vorurteilen befreit und die kreative Community zunehmend inspiriert.

Auf die Frage, woher ihre Leidenschaft für Fotografie kommt und wie sie den Weg in die Stock-Welt gefunden hat, antwortete Brianna Wettlaufer: „Schon als Kind war ich von der Fotografie und von visuellen Trends regelrecht besessen. Und damals waren Magazine die einzige Quelle. Im Teenageralter beschäftigte ich mich dann mit der Frage, was ein Foto einzigartig und fesselnd macht. Wie kann ein Bild mit so wenig so viel sagen? Um das herauszufinden, habe ich ganze Kisten voll Bilder gesammelt. Ich habe die besten Bilder aus all meinen Magazinen herausgerissen und sie nach Stil, Motiv und Farbe sortiert.

In der Highschool entwickelte ich meine Liebe für Design. In den späten 90ern, hatte ich mit dem Zugang zu Online-Stock-Galerien eine neue Quelle gefunden. Ich habe diese genutzt, um mitzuverfolgen, wie sich das Thema Design entwickelte. Ich hielt mich immer häufiger auf Stock-Seiten auf und lernte dabei ganze Sammlungen auswendig.

Während meiner Arbeit als Creative Director fing ich an, Fotos für das Unternehmen zu schießen – und war begeistert. Diese neue Liebe führte mich zu iStock, wo ich später die Leitung des Content-Teams übernahm und mit dem CEO eine neue Ära der Kreativen einleitete. Ein neues Kapitel für Stock-Fotografie begann. Es war wundervoll zu sehen, wie sich die Branche weiterentwickelte. Und ich bin sehr dankbar dafür, ein Teil der Bewegung zu sein.

ID: 158079471 / ID: 235413553 | stock.adobe.com

Danach schilderte die Fotografin im Interview, wie es für sie war, Stocksy United aufzubauen: „Nach dem Verkauf von iStock bin ich mit der kreativen Community in Kontakt geblieben. Ich hörte immer wieder, wie entrechtet sie sich fühlten. Und als ob sie keine Stimme hätten. Sie hatten keine Inspiration mehr – und keine Orientierung. Das Ziel von Stocksy war es, diesen Kurs zu korrigieren, den Künstlern wieder die Macht zu geben. Wir haben uns gefragt, wie wir einen Ort für Künstler schaffen können, an dem sie sich angemessen repräsentiert fühlen.

Zu dieser Zeit stagnierte das Stock-Business ziemlich. Pinterest und Instagram waren schon groß darin, ‚echte‘ Momente festzuhalten – in Stock-Galerien konnte davon noch nicht die Rede sein.

Ein weiterer Teil unserer Mission war also, den angestaubten Content hinter uns zu lassen und auf eine neue Ästhetik zu setzen, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde – auch die der Kunden.

Die Stock-Community fing an, Vorurteile und Stereotypen zu widerlegen und zu brechen – indem sie ‚echte‘ Menschen fotografierte, mit denen sich jeder identifizieren kann. Wir fingen an, uns auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen sich Menschen unterrepräsentiert fühlten: mit verschiedensten Körperformen und -größen sowie Hautfarben. So wurde die Stock Community zum Ort, der einem ein gutes Gefühl gibt.“

ID: 183655257 / ID: 169009915 | stock.adobe.com

Gefragt, warum sie zu Adobe Stock wollte, erklärte Brianna Wettlaufer: „Adobe spielt in meinem Leben eine große Rolle – eigentlich, seit ich mir mit 16 Jahren Photoshop selbst beigebracht habe. Das war der Startschuss für eine lebenslange Tech-Karriere. Adobe war schon immer als führendes Unternehmen der Kreativbranche präsent, das die Werte und die Ethik der Künstler widerspiegelt und Inspiration und Innovation in der Kreativbranche fördert. Als Adobe dann in die Stock-Branche einstieg, fühlte sich das wie ein Wink des Schicksals an. Ich will dazu beitragen, dass die Community weiter wächst, und einen inspirierenden Ort schaffen, wo Menschen gemeinsam arbeiten können. Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir uns bei Adobe Stock ständig weiterentwickeln, wachsen, Komfortzonen verlassen und alle Erwartungen übertreffen.“

ID: 170403596 / ID: 239120418 | stock.adobe.com

Über ihre Führungsprinzipien sagte Brianna: „Es ist essenziell, dass die Menschen, die das Produkt entwickeln, es auch aktiv erleben. Und zwar sowohl aus Anbieter- als auch aus Kundenperspektive. Unabhängig davon, in welcher Abteilung jemand arbeitet, welches Dienstalter oder Fähigkeiten er mitbringt: Jede einzelne Stimme bedeutet eine wertvolle Perspektive mehr. Zufriedene Teams entstehen oft durch Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Wenn wir es schaffen, komplexe Ideen mit einfachen Lösungen zu erklären, hinter denen alle stehen, und wenn wir Künstler, Community und Integrität in Gleichgewicht mit dem Geschäft bringen – dann sind wir alle stolz und können nachts gut schlafen.“

ID: 167185009 | stock.adobe.com

Im Interview wurde Brianna auch gefragt, welche Vision für Adobe Stock sie hat und in welche Richtung sich ihrer Ansicht nach die Branche entwickelt. Ihr Statement dazu: „Stock ist kein Tabu, wir alle sehen uns damit im Alltag ständig umgeben. Wir wissen, dass es existiert. Wir alle nutzen es. Das ist eine interessante Wachstumsphase, die wir gerade durchleben, da Stock mit Stereotypen bricht und zum essentiellen Teil der heutigen visuellen Kultur wird.

Meine Hoffnung ist es, dass wir bei Adobe Stock weiter mit Vorurteilen aufräumen und einen großartigen Ort schaffen, an dem alle Menschen, unabhängig von Erfahrung, Geschmack und Stil, sich angesprochen fühlen und mitmachen können.“

Auf die Frage von Adobe Stock, welche Stock-Trends sie momentan besonders spannend findet, zeigt sich Brianna Wettlaufer begeistert vom wachsenden Videocontent: „Mittlerweile ist es so einfach geworden, Fotos und Videos zu erstellen – und, dank Templates, sogar ganze Websites. Unsere Rolle und Verantwortung in den Bereichen Design und Medien drängt uns permanent dazu, unsere Fähigkeiten auszubauen und uns weiterzuentwickeln. Adobe entwickelt immer neue Tools und Apps, die den Horizont erweitern und Grenzen verschieben. Als Anfänger im Video-Bereich freue ich mich vor allem über Tools, die Videoproduktionen vereinfachen. Versucht euch doch auch mal an Premiere Rush und den Motion Graphics Templates, und lasst uns wissen, wie es läuft!“

ID: 118332630 | stock.adobe.com

Abschließend bat Adobe Stock die Fotografin noch um einen Tipp für Adobe Stock-Anbieter. Davon hatte Brianna Wettlaufer gleich eine ganze Reihe parat: „Wenn du das Gefühl hast, du steckst fest, dann schau dir nicht nur bestehendes Stock-Material an. Sieh dich in der Kunstszene um, geh ins Museum, achte darauf, was sich in der Politik tut. Verfolge Designtrends, um ein Gespür für deine Farbpaletten zu bekommen. Die altbekannten und -bewährten Themen wie Familie, Business und Gesundheit bleiben zwar auch weiterhin relevant, aber du kannst sie neu und frisch interpretieren. Für ein erfolgreiches Portfolio ist es außerdem wichtig, dass du konstant dran bleibst und es als richtiges Business behandelst. Entwickle deine eigene Marke, netzwerke online und sei dir im Klaren darüber, was deine Arbeit einzigartig macht.“

ID: 213916786 | stock.adobe.com

Weitere inspirierende Assets finden Sie auf Adobe Stock. Wenn auch Sie Fotos, Videos und mehr digitale Inhalte verkaufen möchten, melden Sie sich einfach kostenlos bei Adobe Stock als Anbieter an.