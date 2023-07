Was ist Photoshops neuer Generative Expand-Workflow?

Im Mai berichteten wir über die Ankündigung von Adobe, die Firefly-Technologie in die Photoshop (Beta)-App zu integrieren. Die Einführung von Generative Fill hat den Photoshop-Nutzern eine neue Möglichkeit gegeben, Bilder durch einfache Textbefehle zu modifizieren, ohne das Originalbild zu beschädigen. Nun kommt Generative Expand. Über 900 Millionen generierte Bildern seit der Einführung und teils begeisterte Rückmeldungen von den Nutzern zeigen, dass die neuen Möglichkeiten KI in den Workflow zu integrieren, auf breiter Basis wahrgenommen werden.

Generative Expand

Ab heute unterstützt die Photoshop (Beta) Prompts in über 100 Sprachen. Mit dieser Erweiterung können nun weit mehr Nutzer ihre kreativen Ideen in ihrer bevorzugten Sprache zum Leben erwecken.

Darüber hinaus gibt Adobe eine weitere Entwicklung bekannt: Die Verbesserung der generativen KI-Funktionen von Photoshop durch Generative Expand. Diese neue Funktion ermöglicht es, Bilder über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus durch Klicken und Ziehen des Freistellungswerkzeugs zu erweitern. Nach einem Klick auf “Generieren” wird der neue Leerraum mit KI-generierten Inhalten gefüllt, die nahtlos mit dem vorhandenen Bild verschmelzen. Dieser verbesserte Workflow ermöglicht es den Abonnenten von Photoshop, effizienter und intuitiver mit der generativen KI zu arbeiten.

Generative Fill in Aktion

Die neuen Funktion sind extrem simpel einsetzbar. Man nehme zum Beispiel ein freigestelltes Motiv und wähle den Hintergrund aus.

Es erscheint nun eine schwebende Palette mit dem Eingabefeld „Generative Füllung“.

Nach einen Klick in das Feld aus man nur noch die Beschreibung lesen eingeben, was man als Hintergrund einfugen will.

Den Rest erledigt der im Hintergrund arbeitende Photoshop-KI-Server allein.

Generative Expand in Aktion

Noch einfacher ist der Einsatz von Generative Expand. Hier nimmt man ein Bild, das mindestens in eine Richtung erweitern werden soll, und wechselt zum Freistellungswerkzeug. Nach legt man das neue Format fest und betätigt die Return-Taste.

Photoshop errechnet danach drei Versionen der Bilderweiterung, von denen man sich entweder die beste aussucht oder sei mit den Schalter „Generieren“ weitere erzeugen lässt, bis das Ergebnis gefällt.

Für den Herbst sind weitere spannende Entwicklungen im Bereich der generativen KI angekündigt.