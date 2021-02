Skylum hat das erste Update für Luminar AI veröffentlicht. Version 1.01 kommt mit einigen Verbesserungen. So wurde das Bearbeitungspanel neu gestaltet. Die Werkzeuge Grundlegendes, Kreativ, Porträt und Pro sind in farblich gekennzeichnete Kategorien unterteilt, aber man muss nicht mehr zwischen Tabs wechseln. Das Tool EnhanceAI steht jetzt an erster Stelle in der Liste der Bearbeitungswerkzeuge und wird standardmäßig geöffnet, wenn man das Bearbeitungspanel aufruft. Das Werkzeug Tönung hat jetzt Schaltflächen für Schatten und Lichter und wurde dem Design der anderen LuminarAI-Tools angepasst. Außerdem wurden Tooltips hinzugefügt, die beim Überfahren eines Symbols mit dem Mauszeiger die betreffende Funktion anzeigen. Darüber hinaus werden mit dem Update Fehler behoben und die Übersetzung ins Deutsche wurde verbessert.

Update für Luminar AI: Weitere Informationen zum Update finden Sie im Blog von Skylum.