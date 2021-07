Update für DxO PureRaw erweitert Unterstützung für Kameras und Objektive

DxO hat ein kostenloses Update für die Software DxO PureRaw veröffentlicht, das die Unterstützung für Kameras und Objektive erweitert und kleinere Fehler behebt. Version 1.2 unterstützt Raw-Dateien der Fujifilm GFX 100S, Hasselblad X1D II 50C, Leica CL und TL2 und der Sony Alpha 1 sowie 26 neue Objektive.

Die für Windows und macOS erhältliche Raw-Software optimiert Raw-Dateien bereits vor der Entwicklung in einem Raw-Konverter durch die Entfernung von Bildrauschen mithilfe von KI und die Korrektur von Objektivfehlern wie Verzeichnung, Vignettierung, chromatische Aberration und Bildunschärfe auf der Basis von objektivspezifischen Korrekturprofilen.

Neu unterstützte Kameras

• Fuji GFX 100S

• Hasselblad X1D II 50C

• Leica CL

• Leica TL2

• Sony Alpha 1



Neu unterstützte Objektive

• Canon RF 70-200mm F4L IS USM

• Fujifilm Fujinon GF80mm F1.7 R WR

• Fujifilm Fujinon XF27mm F2.8 R WR PH

• Fujifilm Fujinon XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR

• Fujifilm Fujinon XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR with XF TC 1.4x WR

• Fujifilm Fujinon XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR with XF TC 2x WR

• Hasselblad XCD 65mm F2.8

• Hasselblad XCD 80mm F1.9

• Hasselblad XCD 120mm F3.5

• Hasselblad XCD 35-75mm F3.5-4.5

• Leica Vario-Elmar-T 18-56mm F3.5-5.6 Asph.

• Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm F2.8 ASPH.

• Nikkor Z 20mm F1.8 S

• Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

• Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S with Z TC 1.4x

• Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S with Z TC 2x

• Sigma 35mm F1.2 DG DN A (A019)

• Sigma 35mm F1.4 DG HSM A (A012)

• Sigma 85mm F1.4 DG DN A (A020)

• Sony FE 600mm F4 GM OSS

• Sony FE 600mm F4 GM OSS with SEL TC1.4x

• Sony FE 600mm F4 GM OSS with SEL TC2x

• Tamron 17-70 F2.8 Di III-A VC RXD (B070)

• Tamron 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD (A047)



Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von DxO.