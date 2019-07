Skylum hat ein weiteres Update für die Raw-Workflow-Software Luminar veröffentlicht. Neben Verbesserungen der Performance und Stabilität gibt es auch ein paar Neuerungen. So ist es jetzt möglich, über den Punkt „Plug-ins“ im Bearbeiten-Menü unmittelbar die Bearbeitung in den Modulen der Nik-Collection fortzusetzen. Windows-Nutzer sehen in der Einzelbildansicht jetzt einen optimierten Bildlauf, der es erlaubt, schneller und effektiver zu scrollen. Außerdem funktioniert das Umschalten zwischen Einzelbildansicht und Galerieansicht jetzt schneller. Mac-Nutzer profitieren von einem schnelleren Bildimport von ihrer Speicherkarte. Eher eine nette Spielerei ist die neue Sortierfunktion „An diesem Tag“. Hier kann man sich alle Bilder anzeigen lassen, die an dem jeweils gleichen Tag der Vorjahre – bezogen auf das aktuelle Datum – aufgenommen wurden.

Mac-Benutzer können auf die Version 3.1.2 aktualisieren, indem sie Luminar 3 in der oberen Menüleiste wählen und dann auf „Nach Updates suchen“ klicken. Windows-Anwender laden das Update über „Hilfe > Nach Updates suchen“. Weitere Informationen über Luminar und Luminar Update 3.1.2 finden Sie auf den Internetseiten von Skylum.