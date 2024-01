Sony setzt Webinar-Reihe Female Photographers fort

Sony beginnt am 9. Januar mit der zweiten Staffel der Webinar-Reihe Female Photographers. Fünf freiberufliche Fotografinnen geben in den Webinars exklusive Einblicke in ihre jüngsten Projekte und zeigen die Vielfalt ihrer Arbeit – von kommerziellen Kampagnen-Shootings über Still-Life-Fotografie bis hin zur Bildberichterstattung. Im Gespräch mit Janina Steinmetz, die selbst People- und Lifestylefotografin sowie Leaderin des Female Photoclub Berlin ist, geben die Fotografinnen nützliche Tipps sowohl für Hobby- als auch für Profifotografen. Zuschauer können während der Live-Talks über die Chat-Funktion Fragen stellen.

Termine

09. Januar 2024, 18:00 Uhr

Jennifer Mahabadi

Website

23. Januar 2024, 18:00 Uhr

Natascha Lindemann

Website

20. Februar 2024, 18:00 Uhr

Jeannette Petri

Website

05. März 2024, 18:00 Uhr

Julia Blöchl

Instagram

19. März 2024, 18:00 Uhr

Pia Hertel

Website