Journalistenpreis PUNKT 2023 für Technikjournalismus und Technikfotografie

Zum 18. Mal vergibt die acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, den Journalistenpreis „PUNKT“, in diesem Jahr in den Kategorien Digital und Foto. Außerdem wurde ein Fotostipendium zum Thema „Bauen, Wohnen, Leben“ ausgeschrieben. Einreichungen sind ab sofort bis zum 25. Mai 2023 möglich. Das Preisgeld beträgt jeweils 5000 Euro. Mehr dazu erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung und auf der Website zum Wettbewerb.

Pressemitteilung der Akademie der Technikwissenschaften Journalistenpreis PUNKT 2023: Jetzt bewerben für die Kategorien Digital und Foto! München, 27. März 2023 Mit dem PUNKT zeichnet acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften seit 18 Jahren hervorragenden Technikjournalismus aus. In diesem Jahr vergibt die Jury den Preis in den Kategorien Digital und Foto. Darüber hinaus hat die Akademie ein Fotostipendium zum Thema „Bauen, Wohnen, Leben“ ausgeschrieben. Bewerbungen können bis zum 25. Mai eingereicht werden. Das Preisgeld beträgt jeweils 5.000 Euro. Der PUNKT – Preis für Technikjournalismus und Technikfotografie, würdigt jährlich erstklassige Beiträge, abwechselnd in den Kategorien Text sowie Digital (ehemals Multimedia) und Foto. Gesucht wird gut recherchierter, unabhängiger Wissenschafts- und Technikjournalismus, der hilft technische Entwicklungen zu verstehen und den gesellschaftlichen Diskurs mit Wissenschaft, Innovation und Technik stärkt. 2023 stehen wieder Fotos und digitale Formate im Fokus. Besonderen Wert legen die Jurorinnen und Juroren auf eine inhaltlich präzise, allgemeinverständliche, ästhetische und originelle Aufbereitung technischer Themen. Die Kategorie Digital löst in diesem Jahr die Kategorie Multimedia ab, um den Fokus auf digitale Formate deutlicher zu machen. Preiswürdig in dieser Kategorie sind Formate, die neue Wege des digitalen Journalismus gehen oder verschiedene Wege vorbildlich verbinden – nicht im Fokus stehen analoge Formate und Online-Journalismus, die tradierte journalistische Formen (Text, Bild, Video, Audio) lediglich ‘übersetzen’. In der Kategorie Foto können bis zu drei Einzelbilder und/oder eine Fotoserie eingereicht werden. acatech vergibt 2023 darüber hinaus ein Stipendium für eine Fotoreportage zum Thema „Bauen, Wohnen, Leben“. Ab sofort können Sie sich in den folgenden Kategorien bewerben: Digital – Eigenbewerbung oder Nominierung Dritter möglich

Foto – Einsendung von bis zu drei Einzelbildern und/oder einer Fotoserie möglich

Fotostipendium – Einsendung eines Exposés, das die Projektidee zum Thema „Bauen, Wohnen, Leben“ beschreibt Bewerbungsschluss für alle Kategorien ist der 25. Mai 2023. Die Foto- und die Digital-Jury bestehen aus unabhängigen Vertreterinnen und Vertretern aus Journalismus, Multimedia, Fotografie und der Wissenschaft. Sie wählen unter allen Einsendungen die besten Beiträge aus. Mehr Informationen zum acatech PUNKT 2023 und den Bewerbungsmodalitäten finden Sie auf https://www.journalistenpreis-punkt.de/bewerbungen/ und unserem Instagram Kanal.