E-Book: Hyperreale Landschaften

Der Schweizer Landschaftsfotograf Fabio Antenore verbringt oft Stunden und Tage an den schönsten Plätzen der Erde, um die Schönheit einzigartiger Landschaften mit seiner Digitalkamera einzufangen. Dabei hat er sich auf hyperreale Landschaftsbilder spezialisiert, die durch Timeblendings entstehen. Mit dieser Technik lässt sich die Summe der Eindrücke von mehreren Minuten oder Stunden in einem einzigen Bild verdichten. Hyperreale Landschaften: Seine Arbeitsweise vermittelt der Sigma-Referenzfotograf in Workshops und auf Fotoreisen mit verschiedenen Partnern, außerdem hält er häufig Vorträge auf Fotomessen.

Für alle, die mehr über diese Art der Fotografie erfahren möchten, hat Fabio Antenore ein 30-seitiges E-Book mit beeindruckenden Bildern geschrieben. Darin verrät er unter anderem einiges über die benötigte Ausrüstung, den Bildaufbau, Aufnahmetechniken und die abschließende Bearbeitung.

Hyperreale Landschaften: Das E-Book können Sie kostenlos von Fabio Antenores Internetseite herunterladen. Dazu müssen Sie sich zunächst mit Vor- und Nachname sowie Ihrer E-Mail-Adresse registrieren und der kostenlosen Zusendung eines Newsletters zustimmen. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.