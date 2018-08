E-Book: Die Kunst der Streetfotografie

Für das Fotolabor Whitewall hat der Berliner Fotograf Martin U Waltz in Zusammenarbeit mit dem Online-Magazin NeoAvantgarde ein E-Book zum Thema Streetfotografie geschrieben. Martin U Waltz ist Gründungsmitglied des Berliner Fotografenkollektivs Berlin1020 und Herausgeber der deutschen Streetfotografie-Seite. Er hat zahlreiche internationale Fotografie-Auszeichnungen gewonnen und seine Arbeiten werden in Ausstellungen in New York, London, Dublin, Bukarest, Budapest, Rom und Berlin gezeigt.

In dem Ratgeber Die Kunst der Streetfotografie, der auf den Internetseiten von Whitewall zum kostenlosen Download bereitsteht, erklärt der Streetfotograf, welche Ausrüstung man benötigt, wie man auf der Straße fotografiert und es schafft, den richtigen Moment zu erwischen, was es bei Menschen als Motive zu beachten gibt, welche Fehler man vermeiden sollte und vieles mehr.

Hier geht’s zum Download.