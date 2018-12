Tutorial: Himmel tauschen

Dank der Maskierungsmöglichkeiten in Photoshop ist es einfach, einen Himmel gegen einen anderen aus­zu­tauschen. Dabei sind oft abweichende Farben und kleine Details wie Zweige problematisch. Den Himmel tauschen: Wir zeigen Ihnen eine universelle Lösungsmöglichkeit für das schnelle Ersetzen des Himmels.

01 Farbsäume

Bei dunklen Details vor hellem Hintergrund treten oft lila Säume (a) – so­genannte Farb­quer­fehler – auf (mehr dazu in DOCMA 86 ab Seite 76). Diese stören beim exakten Maskieren und stechen beim Tausch des Himmels noch deut­licher hervor. Aus diesem Grund sollten Sie die Farbfehler weitgehend entfernen. Gehen Sie dazu in Camera Raw beziehungsweise Lightroom in das Panel »Objektivkorrekturen« und nutzen Sie die Optionen unter »Manuell > Rand entfernen« (b). In Lightroom nehmen Sie die dort angezeigte Pipette und klicken mit ihr die Farbsäume an, um diese zu entfernen. In Camera Raw wechseln Sie in diesem Bereich mit gehaltener »Strg/Cmd«-Taste zur Pipette und gehen dann genauso vor.

…

Den Himmel tauschen: Lesen Sie in der neuen DOCMA 86, wie wie Sie die Zweige mit wenig Aufwand freistellen, den neuen Himmel einfügen und die Farben anpassen, um zu einer stimmigen Montage zu kommen.

