Sprechstunden-Tipp: Aschewolken darstellen

DOCMA-Leser Walter wendete sich mit folgender Frage an mich: Hallo Doc Baumann, ich habe gestern den Historienfilm „Pompeii“ im TV gesehen und würde gern die kompakten Staubwolken des Vulkans nachbauen. Wissen Sie, wie das in Photoshop geht? Danke und viele Grüße, Walter

Mein Lösungsvorschlag

01 Ausgangsfotos

Ich habe zunächst drei Fotos für die Montage zusammengesucht: Himmel, Steine für den Vordergrund und einen Düngerhaufen auf einem Acker, aus dem später der Vulkan werden soll.

02

Die noch fehlenden Aschewolken sehen nun in der Tat ganz anders aus als die am Himmel, die kann man nicht übernehmen. 3D-Programmie­rer sind hier sicherlich weiter als Photoshop, aber auch hier gibt es Wege zu diesem Ziel. ­Füllen Sie die Arbeitsfläche neutralgrau und malen Sie mit schwarzem, weichem Pinsel bei 30% Deckkraft so­wie mit »Abstand«, »Größen-Jitter« und »Streuung« eine Struktur wie die in (a). Wenden Sie darauf »Renderfilter > Beleuchtungseffekte« mit aktivierter »Textur« (ein beliebiger Farbkanal) und passender »Höhe« an (b). Bearbeiten Sie das Ergebnis mit dem »Gaußschen Weichzeichner« (c). Drehen des Ausschnitts (d) behält die Lichtrichtung bei (e).

03

Auch der Renderfilter »Wolken«, mit Schwarz und Weiß als Vorder- und Hintergrundfarbe angewandt, hilft weiter (a). Weit dramatischer wird das Ergebnis, wenn Sie dieses Ausgangsbild ­wiederum mit den »Beleuchtungseffekten« bearbeiten (b). Stellen Sie hier – wie bereits in Schritt 2 – die Beleuchtung so ein, dass sie zum Rest des Bildes passt.

