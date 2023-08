Wiederholungstäter im Indoor-Wald

Es ist mal wieder an der Zeit für eine Bildkritik. Wie wir aus vielen Jahren Erfahrung wissen, ist es ja insbesondere der notleidende Automobil-Sektor, der kein Geld für vernünftige Bildmontagen hat. Die Einsendung unseres Lesers Wolfgang Hinz bestätigt diesen Eindruck nun. Nicht nur die in einem Innenraum stehende Limousine mit gespiegelten und schattenwerfenden Ästen irritiert, auch der rüde Einsatz des Stempelwerkzeugs, der selbst Laien sofort ins Auge springt.

Im ersten Moment könnte man glauben, dem Bildmontierer sei gar nicht aufgefallen, dass das in einen Innenraum versetzte Auto im Freien fotografiert worden war, unter einem Blätterdach schattenwerfender Äste. Vielleicht hält er’s ja mit der uralten Weisheit des Hermetismus: Wie oben, so unten, oder variiert für Kfz-Monteure: Wie draußen, so drinnen.

Aber irgendwie sollte eine solche Neuplatzierung ja schon bemerkt werden, allein der Schatten wegen. Und ergänzend hat der Bildbearbeiter seine mangelnde Kompetenz ja auch noch dadurch unübersehbar demonstriert, dass er an verschiedenen Stellen das Stempel-Werkzeug so unbedacht einsetzte, dass Wiederholungsartefakte nicht zu übersehen sind. (Kleiner Tipp am Rande: Gestempeltes lässt sich über ein entsprechendes Fenster vielfältig beeinflussen; im Bedenfeld „Kopierquelle“ kann man skalieren, horizontal und vertikal spiegeln, einen beliebigen Rotationswinkel vorgeben, und natürlich Deckkraft und Mischmodus definieren. So fällt Gestempeltes dann kaum noch auf.)

Ein weiterer Grund für die Annahme, dass auch Bildbearbeiter wissen, dass Bäume in der Regel nicht in Innenräumen wachsen, besteht darin, dass es auf der Webseite von AHAG weitere Fotos des Wagens gibt: Einige davon sind im Freien aufgenommen, und dort erkennt man dann auch die mitgeschleppte Vegetation.

Übrigens gibt es auf der Webseite noch ein weiteres merkwürdiges Foto, das mich zwar verwirrt, bei dem ich aber nicht behaupten will, dass es sich um eine mangelhafte Montage handelt. Bei dem schwarzen Auto beginnt der Schlagschatten der vorderen Stoßstange ungefähr dort, wo der Mann mit dem blauen Hemd steht. Also weit hinter dem Vorderreifen. Für einen solch flachen Einstrahlungswinkel müsste die Sonne recht tief stehen, was kaum zum Licht im Rest der Szene passt – allerdings zum Schlagschatten des erwähnten Mannes, während der des Autos sich nach links hin in Wohlgefallen auflöst. Das sieht zwar alles recht seltsam aus, aber eindeutig beweisen, dass es falsch ist, kann ich auch nicht.