Bildkritik: Falsch, aber besser

Auch im Weltraum gilt: Alle Objekte sollten, was ihre Beleuchtungsrichtung betrifft, einheitlich aussehen. Ein Planet frontal angestrahlt, sein Mond dagegen von der Seite – das geht nicht. Einerseits. Doch andererseits: Wäre dieses Bild wirklich besser, wenn hier physikalisch alles stimmen würde? Doc Baumann hat sich nicht nur Nils Westerboers Roman „Athos 2643“ genauer angeschaut, sondern auch seine Coverillustration.

Nicht wirklich das Covermotiv von „Athos 2643″“ aber … (dazu weiter unten mehr)

Kürzlich stieß ich auf der Website einer Versandbuchhandlung zufällig auf einen Science-Fiction-Roman, dessen Cover mich ansprach. Damit war der erste Marketing-Schritt erfolgreich absolviert, denn nun las ich auch die Kurzbeschreibung des Inhalts. Die klang vielversprechend und anspruchsvoll, und obwohl ich schon lange – im Unterschied zu früheren Jahrzehnten – kaum noch Science Fiction lese, bestellte ich „Athos 2643“ von Nils Westerboer, von dem ich zuvor noch nie etwas gehört hatte.

Eine echte Bildungslücke, wie sich herausstellte, denn der Mann schreibt wirklich gut; der Hintergrund der Handlung erschließt sich nur langsam – ich bin erst beim ersten Drittel –, es gibt tiefsinnige (wirklich, ganz ohne Ironie!) Dialoge, die nachdenklich machen, und ich freue mich schon auf die weiteren Kapitel. Vieles bleibt so fremd, wie einem Menschen des Jahres 1403 unsere gegenwärtige Welt vorkäme, was weitaus plausibler ist als die scheinbare Vertrautheit, auf die anspruchslosere Romane setzen.

Gestern Nacht nun beendete ich die Lektüre irgendwann, um mich danach einem Sachbuch zu widmen (über die Geschichte der vatikanischen Gendarmengruppe), klappte den Roman zu, um nicht ohne kurze Verschnaufpause von einem Neptun-Mond im Jahr 2643 zur päpstlichen Polizei ein Jahrtausend zuvor zu wechseln, und schaute eher ins Leere, als meine Aufmerksamkeit wirklich dem Cover des Romans zu widmen.

So sieht die Titelillustration von Westerboers Roman aus – der Planet Neptun von oben, sein Mond von links beleuchtet.

Aber offenbar haben sich die Prinzipien der Bildkritik so tief in meine Gehirnwindungen eingegraben, dass ich plötzlich stutzte und mir das Bild genauer anschaute. Da stimmt doch was nicht! Der Planet Neptun, teilweise von der schlanken Silhouette einer Frau verdeckt, ist von oben beleuchtet – einer seiner Monde, der davor schwebt, dagegen von der Seite. Und die Frau von hinten (was nicht unmöglich ist, wenn das vom Planeten reflektierte Licht vorherrscht). Da muss man nicht viel Ahnung von Astronomie haben, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass das nicht sein kann. (Selbst in einem Doppel- oder Mehrfachsternsystem mit mehreren Lichtquellen wären beide Himmelskörper dann einheitlich beleuchtet, nicht der eine so und der andere so.)

Was – am Rande ­­– auch nicht so recht stimmt, ist die sehr helle Sichel des kleinen Mondes. Neptun ist 30 mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, und die Beleuchtungstärke sinkt mit dem Quadrat der Entfernung. Da draußen ist es also ziemlich düster, rund 900 mal dunkler als auf der Erde. Auch von dem fragilen System der Ringe – nicht nur der Saturn hat welche – ist nichts zu erkennen.

Aber das sind Details. Will man die Komposition des Bildes beibehalten, gibt es mindestens zwei Möglichkeiten: Ist der Planet korrekt von links oben beleuchtet, muss das auch für seinen kleinen Mond gelten. Oder man orientiert sich an der Beleuchtung des Mondes – dann wäre Neptun rechts unten fast schwarz und die Frau sollte links eine helle Kante zeigen.

So sähe die Szene „korrekt“ aus, würde man sich an der Beleuchtung des kleinen Mondes orientieren. Aber wäre das auch das bessere Titelbild?

Die zweite dieser Varianten habe ich mal realisiert. Ergebnis: Die Titelillustration ist weit uninteressanter und weniger dramatisch als das Original. Ich würde also – wieder einmal – sagen: Das Bild beinhaltet zwar einige visuelle Widersprüche, ist aber dennoch gestalterisch wohl die beste Lösung. (Hinzu kommt, am Monitor nicht zu sehen, dass Neptun mit blaugrünen Metallic-Farben gedruckt ist, was dem Cover eine besondere Tiefe verleiht.) Aber natürlich geht’s auch weit einfacher: Man muss nur den Mond ein wenig drehen.

Auf die geradezu banal naheliegende Lösung, einfach den kleinen Mond passend zur Beleuchtungsrichtung des Planeten zu drehen, will ich nicht weiter eingehen – das wäre natürlich die simpelste Vorgehensweise und würde allen Problemen aus dem Weg gehen.

Und was macht KI daraus?

Da wir uns bei DOCMA zunehmend der Bilderzeugung durch Künstliche Intelligenz, und hier besonders der Umsetzung von Texten zu Bildern widmen, habe ich dieses Titelbild einmal zum Anlass genommen, um auszuprobieren, ob Grafiker – schon – durch KI ersetzbar wären.

Das Ergebnis hier: Nein (einstweilen). Auch nach zahllosen Durchgängen mit drei Neuronalen Netzen kam trotz detaillierter Beschreibung nichts heraus, das brauchbar gewesen wäre. So erschien weder die Silhouette der Frau im Bild noch die Mondoberfläche im Vordergrund.

Nur ein einziges Bild kam zumindest hinsichtlich des Hintergrunds dem gewünschten Resultat nahe, der Planet hatte aber mit Neptun nichts zu tun, die Frau fehlte ganz.

Eine der ganz wenigen Szenen, die der Textbeschreibung nahekommen – von der Silhouette der Frau und anderen Spezifikatiionen ist allerdings nichts zu sehen (Deep Dream Generator).

(Der verwendete Prompt: in the foreground in the lower third of the image is a moon landscape with black rocks, also the dark silhouette of a slim woman standing in the middle of the image, in the background a photorealistic view of the blue-green planet neptun, as one would see it standing on the surface of a little moon of the planet Neptun, looking in the direction of the planet neptun, which is in the upper half of the image and as wide as the image, the planet is frontally illuminated, the sky is black). Später machte ich es mir einfacher, was aber auch nichts brachte: „im Vordergrund die Silhouette einer schlanken Frau, die auf einer dunklen, felsigen Mondlandschaft steht, schwarzer Himmel, oben so breit wie das Bild der riesige blau-grüne Planet Neptun“.

Erst nach ein wenig Mogelei entstanden bessere Ergebnisse, nachdem das originale Cover (ohne Schrift – mehr zu diesem Problem unter https://www.docma.info/blog/kuenstliche-intelligenz-und-texte) als zusätzliche Orientierungshilfe geladen worden war. Hier entstanden einige Bilder, die zumindest eine gute Grundlage für weitere manuelle Montageeingriffe hätten bilden können.

Erst nach der Vorgabe, neben dem Prompt auch ein hochgeladenes Bild (das Roman-Cover mit gelöschter Beschriftung) mehr oder weniger stark zu berücksichtigen, entstanden brauchbarere Ergebnisse wie dieses – allerdings ohne Mond. So etwas ließe sich durchaus schon als Titelillustration verwenden.

Hier dagegen gibt es einen Mond, vielleicht sogar mehrere – zu sehen sind sie allerdings nicht, nur ihre Schatten auf der Neptun-Oberfläche. Die Silhouette dagegen wirkt einigermaßen seltsam, die Lichtrichtung ist eine ganz andere. (Wombo)

Eine weitere mit Wombo erstellt Version mit überschlank generierter Silhouette, insgesamt aber durchaus ansehnlich. Den eiförmigen Planeten allerdings müsste man noch etwas rundlicher gestalten.

Wahrscheinlich wird KI Grafiker und Bildbearbeiter also nicht unmittelbar arbeitslos machen, sondern zunehmend eine Grundlage für eigene, dann zu überarbeitende Bilder liefern. Auf lange Sicht gesehen allerdings, angesichts der rapiden Fortschritte der Systeme …

Und auch dieses Bild entstand mit Wombo, wiederum mit elliptischen Himmelskörpern. (Läge deren Rotationsachse im rechten Winkel zur Bildausrichtung, könnte dieser Applattungs-Effekt in abgeschwächter Form zwar tatsächlich erkennbar sein, aber kaum so heftig, und kaum bei einem kleinen Gesteinsmond.

Falsche Beleuchtung in der Kunst

Was ich seit vielen Jahren am Beispiel aktueller Montagen, meist aus der Werbung, demonstriere, ließe sich mühelos auf viele große Werke der Kunstgeschichte übertragen. Auch dort mitunter sicherlich mit dem Ergebnis, dass die „falsche“ Darstellung im Dienste der ästhetischen Absicht stand und kompositorisch „besser“ ist, als es die korrekte Wiedergabe gewesen wäre.

An dem Gemälde des Kasseler Habichtswaldes und der Wilhelmshöhe des Malers Johann Erdmann Hummel aus dem Jahr 1800 fällt Ihnen wahrscheinlich nichts auf, das in Analogie zu unserem Titelbild etwas mit falscher Beleuchtung zu tun haben könnte (zu Ihrer Beruhigung: Auch alle Kasseler Kunstexperten, die ich darauf angesprochen habe, haben den Fehler nicht gesehen.)

Dass es auch bei anerkannter Museumskunst mitunter bei der Beleuchtung nicht so ganz stimmt, zeigt dieses im Jahr 1800 von J.E. Hummel gemalte Bild des Kasseler Habichtswaldes und der Wilhelmshöhe. Die Betrachtung des Gemäldes allein lässt den Beleuchtungsfehler nicht erkennen – man muss sich schon mit der Topographie vor Ort auskennen, um zu sehen, dass die Sonne hier im Norden stehen würde.

Er ist auch aus dem Bild selbst nicht ablesbar, sondern braucht ein wenig Kontextwissen: So, wie hier Beleuchtung und Schatten verteilt sind, müsste die Sonne recht genau im Norden stehen – das kann sie zwar, aber nur auf der Südhalbkugel der Erde.