Panoramen zusammenfügen in Lightroom, Photoshop und Affinity Photo

Panoramafotos kann man ohne besondere Kenntnisse heute bereits mit vielen Smartphones aufnehmen. Leider lässt die Bildqualität jedoch oft zu wünschen übrig. Etwas aufwendiger, aber dafür umso lohnender ist es, Panoramen auf der Basis einer Fotoserie zu erzeugen, die man am besten mit einer richtigen Kamera aufnimmt. Aus den Bildern kann man dann in Lightroom, Photoshop oder Affinity Photo ein hochwertiges Panoramabild stitchen. Wie man das jeweils macht, beschreibt Olaf Giermann in einem Beitrag auf Spiegel Online.