Lightroom-Tipp: Sammlungen

Lightroom Classic CC besticht unter anderem durch seine integrierte Bilddatenbank, die das Wieder­finden von Aufnahmen zum Kinderspiel macht. Dazu trägt auch das Strukturieren durch Sammlungen bei. Christian Thieme zeigt in der neuen DOCMA-Ausgabe, wie Sie diese optimal einsetzen.

01 Bilder hinzufügen

Haben Sie einen Ordner in der »Bibliothek« ausgewählt, können Sie mehrere Bilder mit »Strg/Cmd« und einem Mausklick auswählen. Über das Kontextmenü oder – noch schneller – mit der Taste »B« können Sie Bilder »Zur Schnellsammlung hinzufügen«. Wiederholen Sie diesen Vor­gang, bis Sie der »Schnellsammlung« alle gewünschten Bilder hinzugefügt haben.

02 Ansicht

Eine Übersicht über die so gesammelten Bilder ­erhalten Sie im Modul »Bibliothek«, wenn Sie unter »Katalog« den ­Eintrag »Schnellsammlung« anklicken. In dieser Ansicht lassen sich die Fotos auch wieder aus der Sammlung entfernen oder Bilder neu ­arrangieren, indem Sie sie mit gedrückter Maustaste an einen neuen Ort­ ­verschieben.

03 Bildauswahl nutzen

In den weiteren Modulen von Lightroom CC Classic erscheint die »Schnellsammlung« leider nicht als eigener Menüpunkt im Bereich »Sammlungen« (a). Um die »Schnellsammlung« nachträglich aufzurufen, ist ein Rechtsklick auf die Titelleiste des Filmstreifens (b) nötig. Im Kontextmenü wählen Sie dann die »Schnellsammlung« (c) aus.

04 S ammlung Speichern

In der »Bibliothek« können Sie mit einem Rechtsklick auf »Schnellsammlung« (a) ein Menü aufrufen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die »Schnellsammlung« in eine reguläre »Sammlung« zu überführen (b). Schneller geht es mit dem Shortcut »Strg/Cmd-Alt-B«. Im erscheinenden Dialog (c) geben Sie der Sammlung einen Namen und speichern Ihre Arbeit.

Mehr zum Thema Sammlungen lesen Sie in der Fortsetzung des Artikels, den Sie in der DOCMA-Ausgabe 83 (Juli/August 2018) finden.

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Jetzt gibt es auch beides zusammen im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.