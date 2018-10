Lightroom-Tipp: Galerien in Lightroom CC

Im Gegensatz zum klassischen Light­room hat Adobe die neue Applikation entschlackt und dabei auch das Webmodul spürbar vereinfacht. In Lightroom CC reicht ein Rechtsklick auf ein Album, um ein Kontextmenü aufzurufen, in dem Sie »Album

teilen…« (a) auswählen können.

Mit einem Linksklick wird das Album sofort im Web veröffentlicht. In einem separaten Bedienfeld zeigt Ihnen Lightroom CC weitere Einstellmöglichkeiten, die Sie in der Classic-Version nicht finden. Neben einem Shortlink zur Web­galerie (b) können Sie festlegen, ob die Bilder zum Herunterladen freigegeben werden sollen und ob Sie Meta- und Positionsdaten veröffentlichen möchten (c). Durch diese Einstellungen behalten Sie als Nutzer die Kontrolle über Ihre Bilddaten.

Diesen und viele weitere Tipps und Tricks zu Lightroom finden Sie in der neuen DOCMA 85 (Ausgabe November/Dezember), die ab dem 10.10. erhältlich ist und die Sie noch bis zum 9.10. in unserem Webshop versandkostenfrei vorbestellen können.

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Beides zusammen gibt es auch im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.