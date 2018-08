Lightroom-Presets verwalten

Das Lightroom Update 7.3 hat einige Änderungen mit sich gebracht. Neben der Einführung des Profilbrowsers war sicherlich der Wechsel des Preset-Formats von lrtemplate zu xmp die wichtigste. Im Grunde genommen eine feine Sache – wären da nicht noch ein, zwei Hürden

zu überwinden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese umschiffen können.

Das Update 7.3 für Lightroom CC Classic hat etliche hervorragende Neuerungen mit sich gebracht. Entwicklungspresets liegen nun im XMP-Format vor und können dadurch ohne Konvertierung sowohl in Photoshops Camera Raw als auch in Lightroom genutzt werden. Ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn viele Anwender das vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Denn mit einem einzigen Klick auf »OK« im Hinweisfenster nach dem Update ließ sich die automatische Wandlung der alten Presets in das neue Format bestätigen.

Eine weitere nützliche Neuerung ist zum Beispiel, dass Sie den Mauscursor nur über ein Preset bewegen müssen, um direkt im Bild (statt nur in dem winzigen ­Navigator-Fenster) eine Vorschau des Ergebnisses zu erhalten. Neben den Vorteilen hat die Änderung aber auch ein paar unnötige Nachteile mit sich gebracht:

Die Presets lassen sich in Lightroom nicht mehr frei ordnen und das Zusammenfassen von Presets zu eigenen Ordnern ist nur noch über einen Workaround möglich.

Die Möglichkeit zum Export der Presets fehlt.



Bis Adobe in diesen Punkten nachbessert, müssen Sie mit einigen Workarounds vorlieb nehmen, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Von Lightroom vorgegebene Preset-Ordner lassen sich übrigens nach dem inzwischen erschienenen Update auf Version 7.4 bei Bedarf nun auch ausblenden.

01 Presets in Ordner sortieren

Mit einem Rechtsklick auf die Presets hat sich in Light­room bis zur Version 7.3 ein Menü geöffnet, bei dem es auch die Möglichkeit gab, einen neuen Ordner für Ihre Presets anzulegen. Auf diese Weise ließen sich die Vorgaben per Drag & Drop in neue Sets wie etwa „Schwarzweiß“, „Klassiker“, „Analog-Looks“ und so weiter sortieren. Bereits vor dem Update bestehende Ordner sind immer noch vorhanden und können mit weiteren Presets befüllt werden. Jedoch fehlt eine Option, um neue Ordner hinzuzufügen. Das können Sie jedoch mit folgendem Workaround bewerkstelligen:

Erzeugen Sie ein Dummy-Preset (die gewählten Einstellungen sind dafür völlig unerheblich). Klicken Sie auf das Plus-Symbol im »Vorgaben«-Panel und wählen Sie »Vorgabe erstellen« (a).

Geben Sie dem Preset einen beliebigen Namen (b).

Öffnen Sie das Dropdown-Feld »Gruppe«. Hier finden Sie neben all den bereits bestehenden Ordnern auch die Option »Neue Gruppe« (c). Vergeben Sie im sich öffnenden Dialog den Namen für die anzulegende Gruppe (d).

Nun können Sie den neuen Ordner (e) beliebig mit Ihren Presets durch Drag & Drop befüllen. Das Dummy-Preset können Sie anschließend löschen.

