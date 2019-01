Lichtrezepte: City-Lights

Foto: Christian Thieme / Model: Hanna Vien

In der dunklen Jahreszeit bieten städtische Lichtinstallationen interessante Möglichkeiten, das vorhandene künstliche Licht für fotografische Experimente zu nutzen, wobei man auf eine aufwendige Ausrüstung zur Lichtsetzung verzichten kann. Ein lichtstarkes Objektiv und eine Kamera mit großem Dynamikumfang sind aber zu empfehlen. DOCMA-Autor Christian Thieme begab sich nach Geschäftsschluss in die Düsseldorfer Königsallee, um das Model Hanna Vien kreativ in Szene zu setzen. Auf Spiegel Online lesen Sie, wie die kreativen Fotos entstanden.