Digitale Collagen

Anders als bei einer Fotomontage müssen die Einzelelemente einer Collage (bild-) logisch nicht zwangsläufig zueinander passen und bleiben als Einzel­elemente erkennbar. Es gibt also keine einheitlich wirkende, neue Szene, in der beispielsweise Perspektive, Beleuchtung und Schärfe zusammenpassen müssen. Das Bild soll ausschließlich die gewünschte Botschaft möglichst gut vermitteln oder in der Zusammenstellung einfach nur cool aussehen. Olaf Giermann zeigt Ihnen in der neuen DOCMSA 84, wie Sie beide Zielstellungen in Photoshop effizient angehen.

Zusammenstellungen von Fotos

Auch wenn jedes Foto oder jedes Kunstwerk für sich allein stehen kann, lässt sich gerade durch das Nebeneinanderstellen mehrerer Arbeiten herausstreichen, worum es dem Bildermacher genau geht. Indem Sie Bilder nach verschiedenen Kriterien zu einer Collage zusammenstellen, können Sie die gemeinsame Aussage eindrücklicher oder im Vorher-Nachher-Vergleich auch den Entstehungsprozess vermitteln.

01 Fa rbe/Symbolik

Sie können fotografierte Elemente mit derselben Farbe nebeneinanderstellen. Mitunter entdecken Sie interessante Zusammenhänge, wenn Sie unterschiedlichste Fotos auf ähnliche Farben untersuchen. Mit einer Collage können Sie andere an Ihren persönlichen Entdeckungen teilhaben lassen.

Das Beispiel nutzt bekannte London-Ikonen (Big Ben, Telefonzellen, Routemaster-Busse …) und betont deren Zusammenhang durch Color-Key-Reduzierung auf die typisch „englischen Farben“ Rot und Weiß (rotes Georgskreuz auf weißem Grund in der Natio­nalflagge). Jeder Betrachter erkennt auf einen Blick: Es geht um England und insbesondere um London.

02 Se t

Mit „Set“ ist gemeint, dass Sie an einem bestimmten Ort unter einer bestimmten Lichtbedingung verschiedene Fotos aufnehmen. Hierbei fotografieren Sie beispielsweise im Fotostudio unter den immer gleichen Lichtbedingungen unterschiedliche Menschen. Alternativ erkunden Sie eine bestimmte, unveränderte Szene aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit der Kamera in Ausschnitt und Perspektive. In einer Collage lässt sich so eine Fotoserie nachvollziehbar für den Betrachter ­visualisieren.



03 Zeit

Mit einer Collage können Sie auch Zustände zu verschiedenen Zeiten vergleichend nebeneinanderstellen. Ob zwischen den abgebildeten Momenten Sekunden oder Jahre liegen, entscheidet allein Ihre persönliche Vision und Hingabe.

