Der Radialfilter in Lightroom

Wenn Sie in Lightroom nicht das komplette Bild, sondern nur bestimmte Bereiche korrigieren wollen, kommen die lokalen Anpassungen zum Einsatz – in Lightroom Filter genannt, zum Beispiel Radialfilter. In DOCMA 80 erklären wir, welche Möglichkeiten der Radialfilter bietet.

Ma ske verfeinern

Seit den Lightroom-Versionen 6 beziehungsweise CC lässt sich der Einflussbereich des »Radial-Filter« mit dem Pinselwerkzeug erweitern oder reduzieren. Das ist notwendig, wenn eine Ellipse das Objekt nicht genau genug erfasst. Hier wurde die hintere Flosse mit dem Pinsel hinzugefügt. Aktivieren Sie den Pinsel über »Pinsel« oder »Shift-T«.

Be arbeitungspunkte anzeigen

In der Menüleiste unter dem Bild legen Sie die Anzeigeoptionen für die Bearbeitungspunkte fest (a). Über die »H«-Taste wechseln Sie den Sichtbarkeitsstatus der Punkte. Die Überlagerungen für die ausgewählte Maske aktivieren Sie mit der rechts angeordneten Checkbox (b).

Lö schen und Deaktivieren

Ein rechter Mausklick auf einen Bearbeitungspunkt öffnet das Popup-Menü (a). Hier können Sie den aktiven Filter duplizieren, löschen, den Pinsel zurücksetzen und die Korrekturen insgesamt zurücksetzen. Beim Zurücksetzen bleibt die Filterform erhalten. Über den Schalter (b) blenden Sie alle Filter ein oder aus.

Ko rrekturen aktualisieren

Wenn Sie mit gedrückter »Alt«-Taste den Bearbeitungspunkt berühren, erscheint ein waagerechter Pfeil. Durch Rechts/Links-Bewegung verstärken beziehungsweise schwächen Sie die Korrekturen für diesen Filter ab.

