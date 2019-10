Nachdem ich mich immer mehr mit den Filmmöglichkeiten meiner X-H1 beschäftigt hatte, kam ich zu der Einsicht, dass es ohne Kenntnisse über die Grundlagen des Filmens nicht geht. Diese unterscheiden sich doch sehr von der Fotografie. Digital Filmen? Umfangreiche und detaillierte Informationen muss man sich mühsam zusammen suchen – und wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht, sucht man meist vergeblich.

Schließlich stieß ich auf das Buch „Digital filmen“ von Jörg Jovy. Das umfangreiche Fachbuch aus dem Rheinwerk Verlag beschäftigt sich mit allen Aspekten des Filmens – von der Idee über das Drehbuch, das Budget, die Schauspieler, rechtliche Fragen bis hin zur Bildgestaltung und Beleuchtung – um nur einige zu nennen.

Neben all diesen Informationen geht aber auch die reine Technik nicht unter. So geht der Autor auch auf die Bildrate, die Auflösung, Normen und Standards, Licht und Beleuchtung, Musik, Geräusche, den O-Ton, Mono und Surround, Mikrofone und wirklich alles, was man sonst noch wissen muss, ein.

Ausführlich widmet sich Jörg Jovy der Bildgestaltung. Der Leser erfährt, was beim Ran- und Wegzoomen während einer Aufnahme zu beachten ist, was man bei der Aufnahme machen kann und darf und was besser nachher im Schnittprogramm gemacht werden sollte.

Neben verschiedenen Kamerasystemen inklusive Smartphones wird eine breite Palette an Software vorgestellt. Den Themen Videoschnitt, Videotricks, Sound und das Rendern für verschiedene Ausgabezwecke widmet sich der Autor ausführlich. Dies gilt auch für diverses Zubehör wie Stative, Stativkopf, Gimbals und vieles mehr.

Macht dieses Buch Spaß? Ja und nein. Man muss anfangen zu arbeiten, aber je weiter man kommt, desto größer wird der Spaß am Filmen.

Digital Filmen

von Jörg Jovy

gebunden, 671 Seiten

Rheinwerk Verlag, 2019

39,90 Euro