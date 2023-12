Samyang V-AF 100mm T2.3 FE – Video-Teleobjektiv für E-Mount

Samyang ergänzt seine V-AF Reihe mit Autofokus-Video-Objektiven für Sony E-Mount-Kameras, um das 280 Gramm leichte V-AF 100mm T2.3 FE. Bisher besteht die Produktlinie aus Objektiven mit den Brennweiten 24mm, 35mm, 45mm und 75mm und diversem Zubehör. Das V-AF 100mm T2.3 FE ist mit Abmessungen von 85 x 72 Millimetern ähnlich groß wie die anderer Vertreter der Reihe. Auch der Blenden- / Fokusring sitzt an der gleichen Position wie bei allen V-AF Objektiven, was die Kompatibilität mit Gimbals und Drohnen erhöht und die Verwendung mit einem Follow-Focus erleichtert, weil dieser nicht bei jedem Objektivwechsel neu eingestellt werden muss.

An der Front sowie an der linken Seite der V-AF Objektive zeigen kleine Leuchten an, ob gerade aufgenommen wird. Sobald eine Aufnahme an der Kamera gestartet wird, wechseln die Leuchten von Grün auf Rot und signalisieren damit, dass die Aufnahme läuft.

Alle Objektive der V-AF Reihe unterstützen Auflösungen von bis zu 8K. Zudem ist ihre Optik farblich aufeinander abgestimmt, was Farbverschiebungen beim Objektivwechsel vermeidet und zusätzlichen Aufwand in der Postproduktion verringert. Neun Blendenlamellen sorgen für ein natürliches Bokeh.

Das Objektiv bietet nützliche Zusatzfunktionen, wie den für Samyang typischen Custom Switch oder den Focus Hold Button. Die Belegung des Custom Switchs sowie Firmware-Updates lassen sich über die Samyang Lens Station vornehmen.

Das neue V-AF 100mm T2.3 FE für Sony E-Mount Vollformatkameras kostet 649 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Samyang.