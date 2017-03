XING: Raus aus dem sozialen Netz

Man kommt ja kaum darum herum, in verschiedenen sozialen Netzen präsent zu sein, will man nicht als eigenbrötlerischer Sonderling im digitalen Zeitalter gelten. Aber irgendwann ist man in einem Netz zu viel, und ich habe jetzt eines verlassen: XING.

XING war tatsächlich eines der ersten sozialen Netze, dem ich beigetreten bin. Damals hieß es noch openBC und Kollegen machten mir weis, dass man so etwas künftig brauche, um seine beruflichen Kontakte zu pflegen. Man vernetzt sich mit Leuten, die man aus dem Berufsleben kennt, gibt an, an was für Jobs oder Aufträgen man interessiert ist und welche Stärken man hat, und damit kann einem das Netz den nächsten Schritt auf der Karriereleiter erleichtern. Nicht dass es im Journalismus allzu viele Karriereoptionen gäbe, aber das ist eine andere Geschichte.

Später war ich dann noch für kurze Zeit bei LinkedIn, das einen ähnlichen Ansatz wie openBC/XING verfolgt, kündigte meinen Account aber relativ bald. Seltsamerweise bekomme ich bis heute gelegentlich Anfragen von LinkedIn-Kunden, ob ich mich nicht dort mit ihnen vernetzen will – dass ich schon seit Jahren nicht mehr dabei bin, scheint sich nicht herumgesprochen zu haben, aber vielleicht ist das ja auch nur ein Trick, um mich zum Wiedereintritt zu bewegen.

Bei einem der VZ-Netzwerke war ich auch einmal Kunde; ich habe inzwischen vergessen, wie es hieß – es war das Netz für die Älteren, die also weder Studenten noch Schüler waren. Dort war es ziemlich öde, und so landete ich unweigerlich beim Giganten Facebook, über den ich lange gespottet hatte: „Alle reden von Facebook, aber keiner tut etwas dagegen.“ Jetzt gibt es natürlich keinen Weg mehr zurück, schon weil ja auch DOCMA dort präsent ist – Mark Zuckerberg hat mich im Sack. Es gibt Schlimmeres.

Aber ich wollte ja über XING reden. In den letzten Tagen haben dort Viele mit dem Austritt gedroht oder sind tatsächlich ausgetreten. Auslöser war der Publizist Roland Tichy, der bei XING ein Debatten-Portal aufgebaut hatte und leitete – neben seinem eigenen Online-Meinungsmagazin Tichys Einblick, das sich selbst als liberal-konservativ beschreibt, aber tatsächlich ein bisschen rechtslastig ist. Ich will jetzt nicht unbedingt weitere Leser mit der bösen Politik verschrecken, aber ich sage es einmal so: Die von Tichy und Mitstreitern dort vertretenen Ansichten finde ich ziemlich unsympathisch. Ein dort veröffentlichter Artikel (nicht von Tichy selbst), in dem von geisteskranken Gutmenschen die Rede war, brachte bei manchen XING-Kunden das Fass zum Überlaufen: In einem sozialen Netzwerk, bei dem Leute wie Tichy eine herausgehobene Funktion bekleiden, wollte man nicht länger präsent sein. Zwar beendete Tichy kurz darauf seine Tätigkeit für XING, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich meinen Entschluss bereits gefasst: Ich würde XING verlassen.

Mir ging es gar nicht so sehr um Tichy, so unsympathisch mir der Mann auch ist. Der Punkt ist vielmehr, dass mir XING nichts bringt und dass ich überhaupt keine Lust verspüre, dort irgendetwas zu machen. Die Leute, mit denen ich bei XING vernetzt war, habe ich außerhalb von XING kennengelernt. Ich bin nicht auf XING angewiesen, um berufliche Kontakte zu pflegen. Dass solche Kontakte wichtig sind, das war und ist der wahre Kern des Konzepts, auf dem XING basiert. Im Laufe meines beruflichen Lebens, in dem ich vom Wissenschaftler mit dem Forschungsgebiet „Künstliche Intelligenz“ zum Journalisten mit einem Schwerpunkt bei technischen Themen rund um Computer und Kameras mutierte, habe ich viele Kollegen kennengelernt, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit denen ich im Großraumbüro zumindest auf Ruf- und Sichtweite Kontakt hatte. Diese ehemaligen Kollegen sind über die Jahre bei allen möglichen Arbeitgebern in ganz Deutschland gelandet, was bedeutet, dass ich fast überall irgendjemanden kenne, der mich kennt. Falls ich einmal unterbeschäftigt sein sollte, wüsste ich, an wen ich mich wenden könnte. Oder man kommt umgekehrt auf mich zu, so wie ich ja auch bei DOCMA gelandet bin, weil sich jemand an mich erinnerte und hartnäckig um mich warb.

Es ist gut, wenn es Leute gibt, die einen kennen und schätzen, und die einem notfalls helfen können. Prinzessin Leia hatte ihren Obi Wan Kenobi und Han Solo seinen Lando Calrissian; James Bond kann sich auf Felix Leiter verlassen, wenn er in den USA Superschurken jagt. Aber dazu braucht man kein Karriere-Netzwerk – nicht um die Kontakte zu pflegen und erst recht nicht, um sie herzustellen. Und wenn es darum geht, sich einfach auf dem Laufenden zu halten, was die Freunde und Bekannten denn so treiben, gibt es immer noch Facebook – das bei allem, was man an Kritischem darüber sagen kann, nicht so hüftsteif daher kommt, wie es XING tut.

Nun bin ich ’raus. Es ist ein bisschen wie der Austritt aus der Kirche, weil man sowieso an keinen Gott glaubt, sich keine Belohnung im Himmel ausrechnet und auch nicht auf eine kirchliche Trauung spekuliert – aber man muss halt auf einen Termin beim Bezirksamt warten und dort vielleicht noch stundenlang herumsitzen, und so dauert es, bis man sich wirklich aufrafft. Mein Dank gilt also Roland Tichy, denn er hat mich dazu gebracht, den längst fälligen Schlussstrich zu ziehen. So viele soziale Netzwerke braucht kein Mensch und ich muss mich künftig nur noch über Facebook ärgern. Das reicht.