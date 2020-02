Wie ich zu Photoshop kam und wie Photoshop mein Leben verändert hat

Die Überschrift klingt schmalzig, ich weiß. Aber – um es kurz zu fassen: Isso! 😉 Anlässlich des 30. Geburtstages meiner (immer noch) Lieblingssoftware erlaube ich mir mal, einen eeeeetwas längeren und persönlicheren Blogbeitrag zu verfassen.

30 Jahre Photoshop

Mittwoch war ich als Photoshop-Artist bei Adobe für einen Livestream in München eingeladen, um meine Arbeiten und meine Arbeitsweise zu präsentieren. Eine Aufzeichnung des zweistündigen Livestreams könnt Ihr Euch hier anschauen:

Zwar habe ich nur geschätzte 5 Prozent des ganzen Stoffs geschafft zu zeigen, den ich (sicherheitshalber) vorbereitet hatte. Aber das war vielleicht auch ganz gut, denn ich neige gern dazu, Inhalte – genau wie in meinen DOCMA-Artikeln – maximal zu verdichten (mein natürlicherseits wohl viel zu schnelles Sprechen hab ich inzwischen schon ganz gut im Griff, denke ich). Aber bei einer Präsentation ist eine sehr hohe Informationsdichte meist eher überfordernd als hilfreich. Zum Glück gibt es aber die Aufzeichnung des Livestreams, so dass sich das jeder noch einmal in Ruhe anschauen kann.

Die Himmelsschaukel

Jedenfalls war es für mich eine große Ehre anlässlich des 30. Geburtstags von Photoshop (mehr Infos dazu) am 19. Februar als Künstler dabei gewesen sein zu dürfen.

Wie ich zu Photoshop kam

Im DOCMA-Impressum steht es in maximaler Kurzform: Meinen Erstkontakt mit Photoshop hatte ich an der Uni. Falls es Euch interessiert, hier die etwas längere Kurzfassung. 😉

Ende 2002/Anfang 2003 erwachte in mir das Interesse an der digitalen Bildbearbeitung (da lieferte zum Beispiel Schlecker zusätzlich zu den entwickelten Filmen auch alle Fotos gescannt auf CD! Ich kaufte mir damals spontan die Software Picture Publisher (PB), da mich die Beschreibung und die Abbildungen auf der Softwarebox (solche Pakete gab es damals tatsächlich ausschließlich!) überzeugten. Ich kam damit auch ziemlich schnell und gut klar. Da war ja auch noch ein dickes Handbuch dabei! Komplett in schwarzweiß, aber okay.

Aber vor allem hatte PB super Filter, wie etwa einen erstklassigen Blitze-Filter, den ich allzu gerne einsetzte. Photoshop hielt ich später – rein filtertechnisch – für völlig unterlegen. Leider stimmt das heute – generell – immer noch, obwohl vieles im Speziellen einfacher, besser und genauer geworden ist.

EBV, Fotomontage, Janka hebt mich am Strand hoch

An die Grenzen der Software stieß ich jedoch recht schnell, da es in der Version damals noch keine Ebenen, sondern nur schwebende Auswahlen gab. Davon wusste ich freilich nichts, bis ich im Internet nach „Profi-Software“ suchte und dort immer nur von einem „Photoshop“ die Rede war. Und irgendwie kam mir dieser Begriff bekannt vor.

Das war meine erste und wohl aufwendigste (und einzige halbwegs vorzeigbare) gezielte Arbeit in Picture Publisher: meine liebe, beim Fotografieren halbwegs mitspielende Omi an diesen ollen Drehpilz hängen. Also ohne jede Ebenen- oder Verflüssigenfunktionen. Nee, das war nicht einfach.

Ich studierte zu der Zeit Humanbiologie an der Uni Greifswald, Schwerpunkt Molekularbiologie und Genetik. Und da mussten immer viele Elektrophorese-Gele für DNA-Analysen eingescannt werden.

Genetik-Flashback

Tja, und dafür war Photoshop 7 installiert und alle Paletten und Werkzeuge ausgeblendet. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass das eine Kreativsoftware sein könnte. Denn unsere Anwendung beschränkte sich darauf, über »Datei > Twain« das Scanner-Plug-in aufzurufen, das Gel zu scannen und dann die Datei über »Datei > Speichern« abzuspeichern. 😂

Das Photoshop 7 Ebenen und eine ziemliche geniale Pinsel-Engine hatte, wurde mir erst nach und nach bewusst. Glücklicherweise konnte ich die Photoshop-Version auch auf meinem eigenen (damals noch) PC kostenlos (hüstel) nutzen. Mein erste offizielle Version war dann 2005 die Education-Version der Creative Suite CS2, die ich mir von meinem knappen Bafög abzwackte. Die Vollversion der Creative Suite 3 und 4 erhielt ich dann erst durch den Gewinn von Foto- und Bildbearbeitungswettbewerben wie eben dem DOCMA-Award. Tatsächlich kommerziell nutzte ich die Software aber erst viel später.

Wie Photoshop mein Leben verändert hat

Ich wollte ja von Kindesbeinen an immer Künstler oder Wissenschaftler werden. Nach dem Abi musste ich aus familiären Gründen erst mal Bankkaufmann werden, aber den Beruf hatte ich dann trotz fantastischer Kollegen und Aufstiegschancen Akten-frustriert bald an den Nagel gehängt und studiert. Die Wissenschaften begeistern mich nach wie vor – nur eben nicht deren Arbeitsalltag – wie ich während meines Promotionsstudium – wiederum trotz fantastischer Kollegen und Kommilitonen – zunehmend feststellte. Insofern bin ich froh, dass ich daraus fliehen konnte – dank Bildbearbeitung im Allgemeinen und Photoshop im Speziellen.

Nur ein paar konkrete Erinnerungen, wie Photoshop direkt oder indirekt mein Leben verändert hat:

In der Fotocommunity (kurz: FC) gewann ich Ende 2008 den Award in der Kategorie „Digiart“ mit einem nicht wirklich alltäglichen Motiv, das auf der Photokina ausgestellt wurde. Damals war die Photokina noch groß, die FC (und viele andere Aussteller) hatten riesige Showbühnen mit Freigetränken und Spezialveranstaltungen. Und mein Bild wurde zudem großformatig ausgedruckt und auf der Messe im Hauptgang ausgestellt. Das war für mich persönlich, der bis dahin noch kein einziges seiner Bilder ausgedruckt (gesehen) hatte, wirklich der Hammer!



Photokina 2008, Fotocommunity Award Digiart

Im FC-Forum kam ich auch in Kontakt mit Calvin Hollywood, mit dem ich mir dort das eine oder andere Antwort-Battle geliefert hatte. Das endete dann im echten Leben in den gemeinsamen Videoproduktionen von „Photoshop Secrets“ Teil 1 und 2, als auch in der gemeinsamen „Photoshop Secrets“-Tour durch Deutschland, an die ich mich gerne erinnere.

Heute bin ich selbst Redakteur für das damals von mir bewunderte Photoshop-Magazin, mit dem immer noch unangefochtenen Filterkombinations-Guru Doc Baumann und dem ideenfreudigen Fototechnik-Nerd Christoph Künne, und schreibe inzwischen beinahe das halbe Heft (und bewundere immer noch den („vielleicht ein Bisschen möglicherweise manchmal potenziell ein wenig übertrieben“) hohen Qualitätsanspruch der Kollegen von den Inhalten bis hin zu peniblen Layout- und Typographie-Fragen. Aber ich weiß noch, wie ich vor Freude hüpfte, als ich damals mit diesem Bild den ersten Preis in der DOCMA-Award-Profikategorie gewann (und damit mein erstes Wacom-Tablet und meine erste Creative-Suite-Vollversion erhielt). Doc bemerkte Augenbrauen-hochziehend im Heft , dass ich ja gar kein Profi wäre, aber die Einschätzung ja den Teilnehmern selbst überlassen sei. LOL



Mein komplettes Wegretuschieren des Gesichts sorgte damals sicher für einige Diskussionen in der Jury.

Video2Brain/LinkedIn Learning kam auf mich zu und fragte nach Videotutorials an. Bei meinem ersten Kurs zu „Photoshop CS4 für Fortgeschrittene“ war ich noch wirklich davon ausgegangen, dass „Fortgeschritten“ dafür steht, dass man nicht jeden mutmaßlich selbstverständlichen Schritt laut aussprechen muss. Das war wohl zu viel des Guten. Da kam kaum jemand mit. Inzwischen habe ich gelernt: „Fortgeschritten“ heißt nicht, dass selbst ein Profi alles weiß. Ganz im Gegenteil – oft weiß der enthusiastische Amateur viel mehr! Das hätte mir der Video2Brain-Gründer, also die Speerspitze der deutschsprachigen Videotutorials und ein inzwischen sehr geschätzter Freund – Gerhard Koren – ja auch gleich sagen können! (menno, Gerhard, ich finde gerade kein Foto von dir oder gar mit uns beiden!)

Ich konnte Branchengrößen und Legenden wie etwa Russel Brown von Adobe, den Photoshop-Erfinder Thomas Knoll und den Mastermind hinter Camera Raw – Eric Chan – persönlich kennenlernen. Und auch Uli Staiger, also einer der großen Helden meiner Photoshop-Kindheit 😉 würde ich heute als Buddy bezeichnen, obwohl wir uns ja viel zu selten treffen.

Durch individuelle Privat-Coachings oder die Workshops und Seminare für LinkedIn Learning, Wacom und Adobe habe ich nicht nur Geld verdient, sondern auch viele Menschen kennengelernt, die ich ohne Photoshop (und ohne Internet!) nie getroffen hätte. So unterrichte ich regelmäßig die Phantombildzeichner-Abteilung (ohne Beamtendeutsch gesagt) der Deutschen Polizei und habe auch schon die Mediengestalter des NDRs geschult (wobei auch mal ein Foto im Tagesschaustudio drin war) 😉

Zusammen mit Picture Instruments kann ich jetzt auch eigene Bedienfelder für Photoshop entwickeln, die den kreativen Workflow vereinfachen, wie zum Beispiel das Freistellen-Panel.

Generell: All die kreativen und fats durchweg positiven Menschen, die ich durch meine Arbeit in und mit Photoshop kennenlernen durfte, sind eine extreme Bereicherung für mein Leben.

Alles in allem: Danke Photoshop, dass es dich gab und gibt! Möge die aufstrebende Konkurrenz dich noch mehr verbessern. 😉 *hüstel* (Auch schön: Dass ich mich für nichts und niemanden verbiegen muss!)

Ich hab zwar nur circa zwei Drittel der Photoshop-Geschichte bis jetzt persönlich erlebt, aber danke dafür @Adobe und @Photoshop!

Happy 30th birthday!

Also alles Gute zum 30. Geburtstag!