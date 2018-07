Was plant Nikon?

Es kann jetzt jeden Moment so weit sein: Vielleicht schon heute, vielleicht in den nächsten Tagen wird Nikon sein neues spiegelloses System vorstellen. Bis dahin gibt es nur Nikons unterbelichtetes Teaser-Video, das erste Hinweise auf die kommende Ankündigung gibt.



„In Pursuit of Light“ ist das Video betitelt; es geht also um das „Streben nach dem Licht“ – aber dafür ist der Film ziemlich dunkel. Immerhin erkennt man, wenn man die Bilder aufhellt, die Konturen einer Systemkamera – schlank und offensichtlich spiegellos, mit einem elektronischen Sucher in einer Art Prismenbuckel – die klassische SLR-Silhouette ist ja auch bei spiegellosen Kameras populär. Auffällig ist das extrem große Bajonett, das nikonrumors.com auf 65 mm schätzt – das wären 11 mm mehr als bei Canons bereits recht großem EF-Bajonett. Die Größe entspricht der von Fujis GFX-System, also einem Mittelformatsystem, das auf eine Sensorgröße von 44×33 mm ausgelegt ist.



Handelt es sich also gar nicht um ein neues Kleinbildsystem, sondern um eines für das Mittelformat? Soll es beide Formate unterstützen, ähnlich wie heute Systeme mit Kleinbild- und APS-C-Modellen gibt? Oder folgt Nikon der seinerzeit von Olympus bei Einführung des FourThirds-Systems gegebenen Empfehlung, das Bajonett deutlich größer als die Sensordiagonale auszulegen – am besten doppelt so groß, was allerdings schon bei Micro-FourThirds nicht mehr eingehalten wurde?



Es bleibt spannend!