Von vorn oder von hinten?

Manche Situationen sind schwierig zu interpretieren – im Bild, aber auch in der Realität selbst. In der neuen DOCMA 97, die am 3. März 2021 erscheinen wird, beantwortet Doc Baumann eine Leserfrage: Kommt ein im Gegenlicht aufgenommenes Pferd auf den Betrachter zu oder geht es von ihm fort? Gibt es Indizien, die für das eine oder andere sprechen? Hier dürfen Sie schon mal miträtseln, was solche Bilder zeigen.

Die Silhouette eines Pferdes – kommt es auf den Betrachter zu oder entfernt es sich von ihm?

Bei einem Scherenschnitt, etwa von Goethe, ist die Situation klar: Da wir den Dichterfürsten im Profil sehen, wissen wir, welche Körperseite er uns zuwendet. Ein Scherenschnitt hingegen, der das Porträt einer bestimmten Person wiedergeben soll, wäre wenig brauchbar, wenn diese dem Künstler ihr Gesicht frontal zeigte. In diesem Fall sehen wir einen Umriss, der nicht klar entscheiden lässt, ob wir ins Gesicht oder auf den Hinterkopf blicken. Porträtähnlichkeit ist so schwer erreichbar (von ein paar Ausnahmen abgesehen wie vielleicht Albert Einstein oder Kim Yong-un).

Sie kennen vergleichbare Situationen sicherlich aus dem Alltagsleben. Da geht man in der Dämmerung einen langen, geraden Weg entlang und weit entfernt läuft eine andere Person oder es fährt dort ein Radfahrer. Auch hier ist – insbesondere bei Gegenlicht – oft kaum zu entscheiden, ob die nun auf einen zukommen oder sich in dieselbe Richtung bewegen wie wir.

Die Leserfrage

Anlass des Tutorials in DOCMA 97 war eine Leseranfrage: „Hallo zusammen, da dieses Bild in den sozialen Medien gerade so rege diskutiert wird, haben wir uns hier auch daran versucht, die Lösung aufgrund einer Bildanalyse zu finden. Aber letztlich sind alle Argumente nicht schlüssig. Hat der Chef eine Meinung dazu? Beste Grüße, Ulrich Kiel“.

Mit „der Chef“ meinte Ulrich Kiel wohl mich, obwohl das gar nicht stimmt. Aber eine Meinung dazu habe ich trotzdem. Sein Bildbeispiel war ein anderes als das hier gezeigte; aus Urheberrechtsgründen habe ich mit einem Foto aus meinem eigenen Archiv gearbeitet und es ein wenig, passend zum Thema, nachbearbeitet. Zudem zeige ich in dem Tutorial auch noch andere schwer zu deutende Silhouetten.

So, nun haben Sie zwei Wochen Zeit zu rätseln, ob Sie das Pferd von vorn oder hinten sehen – und ob es irgendwelche gut begründbare Indizien dafür gibt, sich für eine der beiden Alternativen zu entscheiden.

Ich kann Ihnen schon jetzt verraten: Ja, es gibt sie, aber … Ich zeige Ihnen unten noch ein weiteres Bild, in dem schwach der Pferdekopf zu erkennen ist. Dazu müssen Sie gleich eine weitere Entscheidung treffen: Ist das eine Irreführung oder eine Hilfestellung?

Wenn Sie mutig sind, hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer Wahl und begründen kurz, woran Sie erkannt haben, ob von vorn oder von hinten. Zu gewinnen gibt es zwar nichts Materielles – aber ab dem 3. März immerhin einen Erkenntniszuwachs.

Hier ist der Kopf des Pferdes als Hilfestellung schwach eingefügt … oder ist das vielleicht eher eine Ireführung?

