Spiegel oder Spiegellos?

Die spiegellose Zukunft rückt immer näher, aber wie soll man sich als Fotograf positionieren, wenn man in ein Spiegelreflexsystem investiert hat und damit auch keineswegs unglücklich ist? DOCMA-Redakteur Christian Thieme stand vor diesem Dilemma und ist für sich zu einer Entscheidung gekommen.

Meine Hauptkamera ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Das einstige semi-professionelle Flaggschiff aus dem Hause Canon feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag in meiner Fototasche. Einen zwingenden Grund für einen Austausch des Bodys gibt es aber meines Erachtens noch lange nicht. Die Kamera ist zuverlässig und die Bildqualität immer noch auf den Stand der Technik. Durch die gute Behandlung weist der Body auch kaum Gebrauchsspuren auf. Doch eine Frage schwingt mit jedem Jahr mit: Wann werden der Verschluss oder die Elektronik ihren Geist aufgeben?

Als Zweitbody habe ich zwar immer eine kleine Einsteiger-EOS dabei, aber eine komplette Hochzeit möchte ich nur ungern Hals über Kopf damit fotografieren. Als logische Schlussfolgerung sollte langsam ein neuer Body dazu kommen, allerdings gestaltet sich die Auswahl derzeit schwerer als gedacht. Alle Kamerahersteller führen häppchenweise die neuen spiegellosen Modelle ein und werben mit zahllosen Funktionsverbesserungen. Während Fujifilm und Sony schon seit längerem ihren Produktkatalog umgestellt haben, kommen jetzt neue Alternativen von Nikon und Canon auf den Markt. Normalerweise sollte der Wechsel auf einen modernen Body mit keinerlei Anstrengung verbunden sein, aber die großen Hersteller haben sich gleichzeitig auch dazu entschlossen, die Anschlüsse der Objektive zu ändern. Für den Schwenk auf die neuste Generation wird demnach ein Adapter benötigt oder gleich ein frischer Objektivpark.

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Aus heutiger Sicht muss sich jeder Fotograf nun eine wirtschaftliche Frage stellen: Ist die Umstellung sinnvoll und auch tragbar? Vor allem: Was für Vorteile bringt der Umstieg auf ein spiegelloses Modell? Als Werbeargument werden zunächst eine Gewichtseinsparung sowie der Wegfall des Spiegels genannt. Letzterer fällt auch als Fehlerquelle in Zukunft weg. Hinzu kommt, dass im Sucher nun alle wichtigen Informationen eingeblendet werden können, da ja nicht mehr die Mattscheibe sichtbar ist, sondern ein Monitor.

In den vergangenen Monaten verglich ich nun immer wieder die Hersteller und verfolgte die Diskussionen in den Foren und Facebook-Gruppen. Zum einen gab es die Verfechter des Spiegels, mit seiner brillanten und wahrheitsgetreuen Motivwiedergabe sowie der langen Akkulaufzeit, auf der anderen Seite wurde der Mehrwert der spiegellosen Modelle fokussiert. Ein Punkt kristallisierte sich aber deutlich heraus: Mit den neuen spiegellosen Modellen muss auch der Objektivpark mittelfristig erneuert werden, bei einem Herstellerwechsel sogar unmittelbar, außer man arrangiert sich mit den Nachteilen der Adapterlösungen.

Ich für meinen Teil habe nun eine wirtschaftliche Lösung gefunden, denn ich bleibe dem klassischen Spiegel vorerst treu. Meinen Kamerapark werde ich um das Einstiegsmodell im Vollformatbereich sowie einen Body im APS-C Segment erweitern. Zum einen sind die Kameras bedeutend günstiger in der Anschaffung, und auf der anderen Seite bieten sie alle wichtigen Funktionen, die ein Fotograf derzeit benötigt. Im APS-C-Bereich gehören ein Schwenkdisplay und ein moderner Videomodus mit gutem Autofokus dazu, im Vollformatsegment profitiert der Fotograf von einer verbesserten Technologie gegenüber den älteren Modellen. Gleichzeitig kann der alte Bolide zum Service, um den obligatorischen Verschlusswechsel durchzuführen, um danach den Kamerapark zu ergänzen. Beide neuen Modelle kosten dabei etwa zusammen 2500 bis 2700 Euro, was einer semi-professionellen spiegellosen Vollformatkamera entspricht. Hierdurch erreicht der Fotograf zudem mehr Sicherheit durch Redundanz bei den Bodys.

Die Zukunft ist spiegellos

Trotzdem wird der Markt der spiegellosen Kameras weiter wachsen und zu einer Dominanz in diesem Segment führen. Langfristig müssen sich Fotografen daher mit dem Gedanken anfreunden, ihre Technik umzurüsten. Jeder, der aber jetzt schon in dieses Segment investiert, muss auch mit den Kinderkrankheiten leben. Autofokusprobleme oder kurze Akkulaufzeiten sind nur einige der Mankos, die wohl erst in den kommenden Generationen ausgemerzt werden. Wer wartet, kann demnach eigentlich nur gewinnen und spart sich die hohen Investitionskosten am Anfang. Klüger ist es, häppchenweise auf den neuen Fuhrpark umzustellen, aber immer noch auf seine bewährte Ausrüstung zurückgreifen zu können.