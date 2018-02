Show Focus Points: Fokuspunkte in Lightroom anzeigen

Zwar hatten wir Ihnen das derzeit kostenlose Lightroom-Plug-in „Show Focus Points“ für Lightroom schon des öfteren vorgestellt. Aktuell häufen sich aber wieder die Anfragen, ob und wie genau sich die Fokuspunkte der Kamera in Lightroom anzeigen lassen. Olaf Giermann gibt einen kurzen Überblick.

Show Focus Points: Installation

Laden Sie sich das Plug-in von der Webseite http://www.lightroomfocuspointsplugin.com herunter und speichern Sie es an einem Ort, an dem sie es nicht versehentlich löschen werden.

Rufen Sie in Lightroom »Datei > Zusatzmodul-Manager auf«, klicken Sie auf »Hinzufügen« und wählen Sie anschließend das heruntergeladene Plug-in aus.

Nach der Installation finden Sie den neuen Eintrag „Show Focus Points“ im Zusatzmodul-Manager. Achtung: Bei der Installation verbleibt das Plug-in am aktuellen Speicherort. Hier ist das der Download-Ordner. Empfehlenswerter ist es, das Plug-in im Programme-Ordner zu speichern, damit Sie – und ich wiederhole es sicherheitshalber nochmal – das Plug-in nicht unabsichtlich löschen.

Show Focus Points: Benutzen

Rufen Sie das Plug-in im Bibliotheksmodul auf, indem Sie »Bibliothek > Zusatzmodul-Optionen > Show Focus Points wählen«.

Im sich öffnenden Fenster werden die aktiven Fokuspunkte und deren Status angezeigt. Über den unteren Filmstreifen können Sie das Bild wählen oder von Bild zu Bild schalten.

Show Focus Points: Unterstützte Kameras

Unterstützt werden aktuell nur Canon, Nikon und Sony-Kameras (eine vollständige Liste finden Sie unter dem ersten Punkt der FAQ)

Wird Ihre Kamera, wie in meinem Fall die D850, nicht unterstützt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis:

Show Focus Points: Wozu eigentlich?

Am Ende des Tages zählt eigentlich nur, ob Sie ein Foto gebrauchen können oder nicht und ob die Schärfe dort sitzt, wo Sie soll. Für manche Fotografen kann die Fokuspunkt-Anzeige ein Hilfsmittel sein, die Eigenheiten ihrer Kamera besser kennen zu lernen und den so den Einsatz der verschiedenen Autofokus-Modi (automatische Messfeld-Wahl, Motivverfolgung, Gesichts- und Augenerkennung und so weiter) zu optimieren.

Auch bei Problemen kann das Plug-in helfen, etwaige Fehljustagen aufzudecken, indem Sie gezielt vom Stativ aus, verschiedene Motive anvisieren und später die Bildschärfe mit dem jeweiligen Fokuspunkt abgleichen.

Beste Grüße,

Olaf