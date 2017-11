Olafs Kurztipp: Programm-Icons in der Finder-Symbolleiste (macOS)

Moin, heute hab’ ich mal wieder einen „Kurz-vorm-Wochenende-Kurztipp“ für Sie: dieses Mal für Mac-Anwender, und es geht um die Finder-Symbolleiste (macOS) – wussten Sie, dass man dort Programme ablegen und diese von dort starten oder direkt Dateien auf die Icons ziehen kann?

Ziehen Sie einfach eine App mit gehaltener »Cmd«-Taste aus dem Finder an die gewünschte Position in der Symbolleiste. Mit gehaltener »Cmd«-Taste können Sie ein Icon auch einfach wieder von dort heraus oder an eine neue Position ziehen.

Vorteile

Sie haben extrem kurze Mauswege für Drag & Drop (im Vergleich zum Ziehen auf die Symbole im Dock) und müssen nicht erst das Programm starten oder es dauerhaft im Dock haben. Möchte ich beispielsweise Dutzende im Finder markierte Dateien umbenennen, ziehe ich sie einfach auf das ReNamer-Icon und die entsprechende App öffnet sich. Genauso schnell lassen sich Dateien per Mail versenden, als To-Do anlegen oder zum Beispiel in Evernote speichern.

TIPP: Besonders praktisch ist diese Möglichkeit, wenn Sie mit verschiedenen Versionen eines Programms arbeiten (müssen). Statt sich also jedesmal durch das Kontextmenü (Rechtsklick) zur gewünschten Programmversion zu wühlen, ziehen Sie die markierten Dateien einfach direkt auf das passende Programm.

Oha: 15 Jahre DOCMA!

Übrigens, auf dem Screenshot oben sehen Sie auch, welche Artikel ich gerade für das nächste Heft fertiggestellt habe. 😉 Heft 80 ist ein Jubiläumsheft – es steht für satte 15 Jahre DOCMA! Das ist doch mal eine Hausnummer, oder? 🙂

Programm-Icons in der Finder-Symbolleiste! Mögen Sie solche kleinen Workflow-Tipps? Zumindest für den Mac habe ich Ähnliche haufenweise (die einige der Gründe sind, warum ich noch nicht wieder zum PC zurückgewechselt bin).

Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen schon einmal ein schönes Wochenende, da wir uns an dieser Stelle erst nächsten Donnerstag wieder lesen. Bis dann!

Beste Grüße

Olaf