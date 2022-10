Wie macht man gute Architekturfotos, Magdalena Gruber?

DOCMA hat bei der freiberuflichen Interieur-Fotodesignerin aus Dortmund nachgefragt, was man beachten muss, um gute Architekturfotos zu machen.

DOCMA: Fangen wir bei der Technik an – mit welchen Equipment bis Du bevorzugt unterwegs?

Magdalena Gruber: In der Architektur- und Interiorfotografie bin recht häufig mit einem eher weitwinkligen Objektiv an meiner SIGMA fp L unterwegs. In diesem Fall habe ich das neue SIGMA 16-28mm F2.8 DG DN dabei gehabt, weil es die für mich wichtigsten Brennweiten in einem lichtstarken Zoom vereint.

DOCMA: Wenn Du Architekturfotos machen willst, worauf achtest Du als erstes?

Magdalena Gruber: Das Wichtigste sind Wetter und Licht, denn man arbeitet hier ja nicht unter Studiobedingungen. Wie bei allen anderen Arten der Outdoor-Fotografie ist das Wetter auch in der Architekturfotografie bildbestimmend. Pauschal lässt sich nicht sagen, es gäbe ein bestes Wetter für die Architekturfotografie – unterschiedliche Lichtsituationen können je nach Gebäude unterschiedliche Reize haben.

Ich habe hier zwei mal Beispielbilder bei unterschiedlichen gängigen Lichtsituationen mitgebracht. Im ersten Beispiel sehen wir eine sehr minimalistische und organische Architektur bei bedecktem Himmel. Dadurch fällt weiches Licht auf das Gebäude, die geschwungenen Formen werden sehr sanft betont und es entsteht ein unheimlich ruhiges Bild.

Im zweiten Beispiel haben wir das andere Extrem: Wolkenloser, blauer Himmel und eine sehr verschachtelte Architektur. Das harte Sonnenlicht betont die Kanten des Gebäudes noch, es entsteht viel Kontrast im Bild.

Die zwei Bilder zeigen natürlich nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was es an Lichtstimmungen und Gebäudeformen gibt. Insbesondere in den Morgen- oder Abendstunden und in der sogenannten Blauen Stunde, also kurz nach Sonnenuntergang, lassen sich ebenfalls tolle Lichtsituationen einfangen.

Grundsätzlich gilt: Wer mit Architekturfotos anfängt, sollte darauf verzichten, die „perfekte“ Lichtsituation einzufangen. Alle Wetter- und Lichtstimmungen haben ihren eigenen Reiz – man muss nur damit umzugehen lernen.

DOCMA: Wie wirken sich die Wahl von Perspektive und Standort aus?

Magdalena Gruber: Hat man ein schönes Motiv gefunden, dann ist die Beschäftigung mit der Perspektive der nächste Schritt. Auch hier wieder zwei Beispielbilder. An denen sieht man, wie viel die Perspektive ausmacht. Ich stand genau am gleichen Punkt. Die Wahl der Perspektive ändert nicht nur die Fluchten und Gebäudeformen im Bild, sondern kann einen völlig anderen Bildeindruck erzeugen.

Beim ersten Bild habe ich aus der Hocke heraus, der sogenannten Froschperspektiven fotografiert. Man sieht nicht unbedingt, wo sich das Objekt befindet, die Gebäudelinien und der Himmel rücken stärker in den Fokus.

Das zweite Bild habe ich dann stehend fotografiert, also auf Augenhöhe. Hier wird das Umfeld mit ins Bildmotiv einbezogen. Mit Standpunkt und Perspektive lässt sich die Bildaussage steuern, mit diesen beiden Parametern beginnt man das Bild aktiv und bewusst zu gestalten und bestimmt, welche Informationen die Betrachter daraus lesen können.

DOCMA: Wie wichtig ist die Umgebung in der Architekturfotografie?

Magdalena Gruber: Auch das kann ich ganz gut an drei Beispielbildern aus dieser Serie zeigen.

Dasselbe Fotomotiv, in drei unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen, die jeweils eine andere Kontextualisierung des Motivs in dessen Umfeld, beziehungsweise der Landschaft schaffen. Bei Architekturfotos ist je nach Auftrag oder Ziel eurer Fotos auch das Umfeld der Objekte extrem wichtig. Architekten planen und bauen spannende Gebäude immer im Kontext der umgebenden Landschaft, beziehen diese mit ein oder schaffen Kontraste. Von daher sollte man die Umgebung immer mit einbeziehen – zumindest wenn man die Bilder mit einem dokumentarischen Anspruch macht.

DOCMA: Was sollten angehende Architekturfotografen noch beachten?

Magdalena Gruber: Oft sind auch die Größenverhältnisse von Gebäuden und Objekten auf einem Foto schwer einzuschätzen. Hier hilft es, mit Menschen im Bild zu arbeiten. Ob klassisch, mit einer längeren Belichtung, sodass vorbeigehen Menschen in ihrer Bewegungsunschärfe dargestellt werden, oder mit einer einzelnen Person im Bild.

Besonders Spaß machen mir persönlich die Details an Gebäuden. Hier stören weder Straßenlaternen noch parkende Autos, und es können spannende Bildmotive entstehen. Gerade hier ist es sehr praktisch, mit einem Zoomobjektiv wie dem 16-28mm zu arbeiten, da man so einfach flexibler unterwegs ist.

Ist man mit einer Kamera mit hoher Auflösung unterwegs, so wie es bei der SIGMA fp L der Fall ist, besteht zudem die Freiheit, auch im Nachhinein noch Details aus Bildern zu croppen, ohne dabei einen erheblichen Qualitätsverlust zu erleiden. Ich persönlich finde das total angenehm, da ich mir so immer einen gewissesen Sicherheitspuffer bewahre für Situationen, in denen man vielleicht nicht die Zeit habe, viele unterschiedliche Varianten zu fotografieren oder aber im Nachhinein eben nochmal intensiver in die Bildkomposition gehen möchte, zum Beispiel für die Gestaltung von Serien.

Und, ganz wichtig, wenn man im Ausland unterwegs ist: Auch Gebäude können einem Urheberrecht unterliegen, und zwar dem der Architekten. Das ist besonders bei Architekturfotos von Gebäuden mit „schöpferischen Anspruch“ der Fall, also genau bei den Gebäuden, die architektonisch am außergewöhnlichsten und damit auch für uns Fotografen am interessantesten sind. Nun gibt es zum Glück in Deutschland die sogenannte Panoramafreiheit, die es uns ermöglicht, auch diese Gebäude zu fotografieren – solange wir es von öffentlichem Raum aus tun. Streng genommen darf hier auch kein Hilfsmittel wie ein Stativ oder eine Leiter zur Hilfe genommen werden. Diese Panoramafreiheit gilt aber nur für das Äußere eines Gebäudes, der Innenraum fällt nicht darunter.

DOCMA: Wir danken für die vielfältigen Einblicke!