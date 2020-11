Maskenmode

Wenn man denn schon bei immer mehr Gelegenheiten einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, um die Übertragung von SARS-CoV-2-Viren zu verhindern, dann sollte der doch wenigstens gut aussehen. Zum Beispiel mit eigenen Fotos bedruckt.

Eine Maske als Memento mori

Die weit verbreiteten hellblauen Masken, die nach Gebrauch oft achtlos weggeworfen werden, sind ja keine Zierde. Ich habe mir im Laufe der Pandemie drei wiederverwendbare Masken gekauft, die ich je nach Laune wechsle; eine von diesen sehen Sie oben.

Viele Fotodienstleister bieten inzwischen auch an, Masken mit eigenen Motiven zu bedrucken, und das wollte ich einmal ausprobieren. Auf gut Glück entschied ich mich für das Angebot meines lokalen Supermarkts, der individuell gestaltbare Masken in verschiedenen Ausführungen im Sortiment hat.

Nach dem Hochladen des gewünschten Fotos können Sie es frei platzieren.

Die verwendeten Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 500 x 500 Pixeln haben; ich habe ein Foto mit 2000 x 2000 Pixel hochgeladen, was vermutlich übertrieben war. Damit sich das Bild möglichst flexibel platzieren lässt, empfiehlt sich ein quadratisches Format.

Die fertige Maske

Die testweise bestellte Maske wurde heute nach rund anderthalb Wochen geliefert, und daraufhin kam mir die Idee, gleich noch ein paar weitere Exemplare mit verschiedenen Motiven zu ordern, die ich dann an Freunde und Familienmitglieder verschenken werde.

Die Maske muss sein – in meiner Stadt ist ein Mund-Nasen-Schutz auch in immer mehr Straßen Pflicht und beim Einkaufen ja sowieso –, und entgegen manchen Zweiflern ist sie tatsächlich wirksam: Stoff und Flies können zwar keine Viren aufhalten, aber die Viren reisen ja in kleineren oder größeren Wassertröpfchen, von denen sehr wohl die meisten in der Maske hängen bleiben. Gleichzeitig bietet so eine Maske auch die Chance für ein modisches Statement – nutzen Sie sie!