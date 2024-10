Sigma-Produkte ausprobieren in Rödermark

Wer die Anschaffung eines Objektivs von Sigma erwägt und es vorher ausprobieren möchte, kann dies seit dem 1. Oktober in der deutschen Firmenzentrale von Sigma in Rödermark tun. Sigma-Mitarbeiter haben dort ein kleines Fotostudio mit einer Auswahl an Motiven für die Tabletop-Fotografie, einem Hintergrundsystem und einer Dauerlichtanlage eingerichtet. Interessierte können sich von einem Fotografen die in Frage kommende Ausrüstung vorführen lassen und diese selbst ausprobieren.



Der Hersteller plant, zukünftig auch Testaufnahmen im Außenbereich zu ermöglichen, um sich auch von Teleobjektiven einen realistischen Eindruck zu verschaffen. Aktuell können Kunden solche Objektive während Ihres Besuchs ausleihen, um beispielsweise im unmittelbar angrenzenden Wald auf Motivsuche gehen.

Um den neuen Service von Sigma zu nutzen, ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die Reservierung können sie über die Sigma-Website vornehmen.