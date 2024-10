Adobe gibt Ausblicke auf künftige Neuerungen

Auf der Kreativkonferenz Adobe Max hat Adobe in dieser Woche gezeigt, mit welchen neuen Entwicklungen Kreative in Zukunft rechnen können. Das Unternehmen arbeitet derzeit an neun Projekten in den Bereichen Bild-, Video- und Audiobearbeitung sowie 3D. Einen Überblick gibt Adobe in einem Blog-Beitrag mit neun Sneak-Videos.

Bei Fotomontagen soll es künftig möglich sein, einzufügende Objekte automatisch freizustellen und Farbe, Beleuchtung und Schatten automatisch an die Umgebung anzupassen. Dabei sollen natürliche Überblendungen und realistische Schattenwürfe erzeugt werden. Außerdem wird an einer Funktion gearbeitet, mit der sich unerwünschte Blitze, etwa von Fotoblitzen oder Feuerwerkskörpern, sowie Objekte, die die Kamera kurzzeitig blockieren, problemlos aus Fotos oder Videos entfernen lassen.

Mit generativer Text-zu-Video-KI sollen sich künftig in After Effects benutzerdefinierte Form-Animationen in Videos verwandeln lassen. Bei Bedarf lässt sich zudem ein Referenzbild hinzufügen, um dessen Stil mit den eigenen Prompts zu mischen.

In Zukunft soll auch Herkunftssicherung von Inhalten noch einfacher und verlässlicher werden, etwa mithilfe von Fingerabdrücken und Wasserzeichen in Bildern und Videos, selbst wenn die sichtbaren Metadaten der Content Credentials entfernt wurden.

Darüber hinaus arbeitet Adobe an weiteren KI-basierten Funktionen für Vektor-, Audio- und 3D.



Weitere Informationen zu den einzelnen Entwicklungsprojekten und Sneak-Videos finden Sie im Adobe Blog.