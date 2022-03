Malen nach Zahlen, Teil 2

In der Bildbearbeitung mit dem Computer geht es darum, bestimmte visuelle Eindrücke zu erzeugen, und das Mittel dazu sind mathematische Berechnungen. Einige Probleme, die sich daraus ergeben, hatte ich bereits vor zwei Monaten hier geschildert, aber es gibt noch ein paar mehr.

Wenn man im Farbwähler von Photoshop zwischen RGB und HSB (kurz für „Hue“, „Saturation“ und „Brightness“, also „Farbton“, „Sättigung“ und „Helligkeit“) umschaltet, zeigt sich eine Merkwürdigkeit bei der Sättigung dunkler Farben. Eine Farbe kann noch so dunkel sein – so lange wenigstens eine der drei RGB-Komponenten gleich Null ist, wird eine Sättigung von 100 Prozent angezeigt:

Selbst ein sehr dunkles Rot hat im HSB-Modell noch eine Sättigung von 100 Prozent.

Eine solche Farbe entspricht aber kaum unserer intuitiven Vorstellung von „voll gesättigt“. Wie ich schon in der ersten Folge erwähnt hatte, beschäftige ich mich damit, die Farben in Bildern so zu charakterisieren, dass man Bilder in ihrer Farbigkeit vergleichen kann – um beispielsweise nach Bildern zu suchen, die ähnliche dominante Farben haben wie ein oder mehrere vorgegebene Bilder. Wenn das Ergebnis plausibel sein soll, muss die Charakterisierung der Farben aber unserer Intuition entsprechen. Ich habe deshalb eine andere Definition von Sättigung gewählt: Die Sättigung einer RGB-Farbe ist die Differenz des Maximums der drei RGB-Komponenten und deren Minimum. Im Beispiel oben haben wir im Rotkanal den Wert 65 (von 255) und im Grün- und Blaukanal jeweils 0; die Sättigung beträgt daher 65/255 oder 25 Prozent. Erst ein Rot mit maximaler Helligkeit gilt als vollständig gesättigt. Fügt man Grün und Blau hinzu, wird das Rot blasser, und da die Differenz damit sinkt, sinkt auch die Sättigung – so, wie es dem (oder jedenfalls meinem) visuellen Eindruck entspricht:

Ist das dunkle Rot (links) so gesättigt wie ein reines Rot (Mitte) – oder so wenig gesättigt wie ein blasses Rot (rechts)?

In diesem Beispiel hat das blasse Rot die Werte 255,190,190, so dass die Differenz zwischen der hellsten und der dunkelsten RGB-Komponente ebenso groß ist wie beim dunklen Rot. Nach meinem Verständnis sind die Farbfelder links und rechts tatsächlich gleichermaßen schwach gesättigt, während das HSB-Modell das dunkle Rot als ebenso gesättigt wie das reine Rot in der Mitte ansieht.

Andere Probleme gibt es bei der Helligkeit, im HSB-Modell also der Brightness. Dieser Wert entspricht dem Wert der hellsten Komponente, so dass ein Rot mit maximaler Helligkeit (255,0,0) eine Helligkeit von 100 Prozent hat:

Einem reinen, gesättigten Rot wird im HSB-Modell eine Helligkeit von 100 Prozent zugeschrieben.

Das erscheint zunächst plausibel – schließlich ist es ja wirklich das hellste Rot, das in einem RGB-Farbraum darstellbar ist. Aber was ist dann, wenn weitere Grundfarben hinzu kommen? Weiß entspricht im RGB-Farbmodell 255,255,255, und da RGB auf einer additiven Farbmischung beruht, bedeutet es, dass mehr Licht hinzu kommt – zum roten Licht noch ebenso viel grünes und blaues Licht. Der Brightness-Wert bleibt jedoch bei 100 Prozent; Weiß gilt also als bloß ebenso hell wie das hellste Rot:

Bei Weiß kommt zu Rot noch Grün und Blau hinzu; dennoch liegt die HSB-Helligkeit nur bei denselben 100 Prozent wie beim reinen Rot.

Das kann natürlich nicht stimmen. Auf einem Bildschirm sieht es so aus, dass zur Anzeige von Rot nur die roten Bildpunkte aufleuchten, zur Anzeige von Weiß aber zusätzlich die grünen und blauen; Weiß erscheint daher heller als Rot:

Auf dem Bildschirm leuchten weiße RGB-Pixel (links) offensichtlich heller als rote Pixel (rechts).

Genau genommen ist es noch ein bisschen komplizierter, denn selbst das hellste Rot erscheint uns weniger hell als das hellste Grün, und Blau wirkt noch einmal dunkler. Als Alternative zur Brightness bietet sich daher die Luminanz an, die ein gewichtetes Mittel der Helligkeit von Rot, Grün und Blau ist. Rot geht zu 29,9 Prozent, Grün zu 58,7 Prozent und Blau zu 11,4 Prozent in die Luminanz ein. So berechnet hat allein Weiß die größte Helligkeit; Grün fällt dagegen etwas ab und selbst die hellsten Rot- und Blautöne gelten als noch weniger hell.

Die Behandlung der Helligkeit im HSB-Modell verdeckt ein generelles Problem des RGB-Farbmodells. Die Mischfarben Cyan, Magenta und Gelb können deutlich heller als die Grundfarben Rot, Grün und Blau sein, da ja jeweils zwei Grundfarben beteiligt sind. Der maximale Brightness-Wert beträgt zwar in jedem Fall 100 Prozent, aber der visuelle Helligkeitseindruck ist keineswegs derselbe. Wenn man beispielsweise einen Verlauf zwischen reinen und Mischfarben erzeugen will, bei dem sich nur der Farbton, nicht jedoch der visuelle Helligkeitseindruck ändert, muss man sich bei den Mischfarben künstlich beschränken – das jeweils hellste Cyan, Magenta oder Gelb sind also nur eingeschränkt nutzbar. Das liegt allerdings in der Natur der Sache bei einem additiven Farbmodell und lässt sich nicht ändern.