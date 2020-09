Luminar AI – Das Ende von Luminar 4 und seines Photoshop-Plug-ins?

Luminar AI – Das neue Rennpferd im Skylum-Stall! 😉 Wie sieht es mit dem “alten” aus – also mit Luminar 4?

Skylum (ehemals MacPhun) hat eine neue Software angekündigt: LuminarAI. Die Webseite ist wie üblich voll von Superlativen und Versprechungen. Da die Software frühestens zu Weihnachten erscheinen wird, warum thematisiere ich sie dann hier schon?

Das hat zwei Gründe:

Man kann Luminar AI schon jetzt mit einem Rabatt von 10 Euro vorbestellen (Link) – also für 69 statt 79 Euro und quasi die Katze im Sack kaufen (wird wahrscheinlich eine gute Katze, aber bei Katzen weiß man das nie so genau). 😉 Es gibt ja noch Luminar 4 – O-Ton „Die beste Bildbearbeitung für Mac und PC“ – als Raw-Konverter- und angekündigte Bildverwaltungs-Anwendung sowie als Photoshop-Plug-in. Da fragte ich mich natürlich sofort: Wie geht es denn nun damit weiter? Und ist die Software nach wie vor empfehlenswert? Ich hab mir einmal die FAQs von Skylum genauer angeschaut und den langatmig-überschwenglichen „Werbesprech“ für die meiner Ansicht nach wichtigsten Antworten in konkrete Aussagen übersetzt.

Was ist LuminarAI?

Luminar AI setzt ganz auf “Künstliche Intelligenz” – Für den Gelegenheitsbildbearbeiter sicher sehr nützlich!

Luminar AI ist eine neue Software. Also kein Upgrade von Luminar 4. Es enthält aber viele Funktionen, die Sie von Luminar 4 schon kennen: Automatische Verbesserungen von Porträts und Landschaften, oder zum Beispiel den Austausch des Himmels. All diese in Luminar 4 schon mit „AI“ (artificial intelligence also Künstliche Intelligenz) gekennzeichneten produzierten bereits in Luminar oft wirklich hochwertige und beeindruckendende Ergebnisse mit wenigen Schieberegler-Bewegungen. Es ist meiner Ansicht nach zu erwarten, dass Luminar AI bessere oder zumindest gleichwertige Ergebnisse erzielen wird.

Für viele Anwender kam die Ankündigung einer (“schon wieder”) neuen Software von Skylum aber völlig überraschend. Viele hofften auf Updates und vor allem Performance- und Bugfixes von Luminar 4 statt auf eine völlig neue Software.

Wird es alle Funktionen von Luminar 4 in LuminarAI geben?

Auch Luminar 4 beinhaltete schon viele nützliche AI-Funktionen – war darüber hinaus aber auch Raw-Konverter, Bildbearbeitung und ansatzweise eine Bildverwaltung. Laut dem Hersteller aber wohl ein Auslaufmodell.

Das sieht für mich zur Zeit nicht so aus. Obwohl die Oberfläche in den Vorschauen weitestgehend identisch erscheint. Zumindest scheint LuminarAI auch als Plug-in veröffentlicht zu werden – wohl wenigstens für Photoshop und Lightroom vermute ich. Zitat aus den FAQ: „LuminarAI ist ein Standalone-Programm und Plug-in für macOS und Windows.“

Zu vielen nützlichen Filtern von Luminar 4 fehlt aber bislang jedes Indiz, dass es diese weiterhin geben wird. Etwa den praktischen Filter Lichtstrahlen zu erzeugen (mein Blogbeitrag dazu). Auch von einer Bildverwaltung ist kein Rede mehr, sondern nur noch von einem „Bild-Editor“. Mehr wissen wir aber natürlich erst nach Erscheinen der Software. Meine Vermutung/Befürchtung ist, dass Skylum hier wirklich fast ausschließlich auf AI setzt und die manuellen Korrekturen höchstens schmückendes Beiwerk sein werden. Damit sprechen Sie natürlich die “Generation Smartphone” an, die für lange Lernprozesse und Verständnis keine Geduld aufbringen, sondern einfach die passende Appp für die anstehende Aufgabe laden.

Wie geht es mit Luminar 4 weiter?

Ich verstehe ja, dass Skylum nun alles auf die KI-Filter setzt. Das Konzept ist mächtig und – wie Luminar 4 bewiesen hat – funktioniert auch tatsächlich beeindruckend gut.

Für alle Käufer von Luminar 4, die auf eine zukunftsträchtige Bildverwaltungs- und Bildbearbeitungsalternative zu Lightroom gehofft hatten, dürfte sich die aktuelle Ankündigung aber wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen. Denn laut FAQ wird Skylum Luminar 4 wohl nur noch ein weiteres Jahr mit Bugfixes unterstützen. Danach läuft die Software zwar noch weiter – aber ohne Updates und nur solange Hardware- und Betriebssystem sie noch unterstützen. Zitat:

Wir planen, nach der Veröffentlichung von LuminarAI noch ein weiteres Jahr lang Kompatibilitäts- und Leistungs-Updates für Luminar 4 zu liefern. Diese Updates werden kostenlos sein. Luminar 4 wird darüber hinaus noch viele Jahre lang weiterlaufen (solange dein Computer die Systemanforderungen von Luminar 4 erfüllt). Wir ermutigen dich jedoch, zu LuminarAI zu wechseln, da es einen revolutionären Ansatz für die Bildbearbeitung hat.

Für die langfristige Bildbearbeitung und -verwaltung ist Luminar 4 also wohl eine Sackgasse. Oder in anderen Worten, ein totes Pferd, auf das man zur Zeit nicht mehr setzen sollte. Sollten aber in LuminarAI keine Features gegenüber Luminar 4 fehlen, ist unklar, warum Skylum so deutlich von einer völlig neuen Software spricht und diese als solche verkauft. Wird es in der AI-Variante noch Kataloge geben? Werden die Bearbeitungsschritte dort vergleichbar wie in Lightroom oder Luminar 4 gespeichert werden? Derzeit unklar!

Aktuell würde ich deshalb empfehlen, abzuwarten und Tee zu trinken. Mein Motto ist ja „Aufregen kann man sich immer noch später!“. In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende!

Ihr Olaf