KI-Entrauschung in Lightroom, Lightroom Classic und Camera Raw – und weitere Neuerungen

Am Dienstag war ein großer Update-Tag für Nutzer der Adobe Foto-Apps. Neben Leistungsverbesserungen, Unterstützung weiterer Kamera- und Objektivmodelle und weiteren KI-Masken-Arten sticht insbesondere die neue Rauschreduzierung per KI in Lightroom, Lightroom Classic und Camera Raw hervor, mit der Adobe zur Konkurrenz aufschließt.

Update der Adobe-Rauschreduzierung: Gelungen. © Olaf Giermann

Die wichtigsten Neuerungen in den Updates

Ich will hier gar nicht auf jede Neuerung eingehen, sondern nur einige hervorheben, die es nur in den einzelnen Programmen gibt. Eine Übersicht der Verbesserungen finden Sie unter den jeweiligen Links.

Alle Adobe Raw-Programme

In Lightroom Classic als auch in Lightroom (Mobile/Cloud) gibt es nun wie bereits zuvor in Camera Raw bei den selektiven Korrekturen (Masken) eine »Gradationskurve«. Ein Segen für fortgeschrittene Anwender, da dieses Tool präzise selektive Farb- und Kontrastkorrekturen ermöglicht. Bei den Personen-KI-Masken werden jetzt zusätzliche Bereiche wie Kleidung und Bärte erkannt und es gibt dafür auch neue adaptive Presets.

Neue Personenmasken: Gesichtsbehaarung (auch im Original: „facial hair“) und Kleidung. Warum man ersteres nicht einfach „Bart“ oder „Bartbereich“ genannt hat, ist mir ein Rätsel. Denn nur ein solcher ist hier gemeint und wird (auch wenn keiner vorhanden ist) ausgewählt. Hat möglicherweise irgendetwas mit Political Correctness zu tun, bei der ich ein aktuelles Update verpasst habe. 😉

Halleluja: Man kann endlich (Raw-) Fotos als Smartobjekte in Photoshop-Ebenen laden! Wer gerne Bildreihen kombiniert, dabei aber non-destruktiv flexibel bleiben möchte, wird das zu schätzen wissen.

Bei den versprochenen Beschleunigungen nehme ich (auf meinem bereits zuvor in Lightroom Classic schnellen Mac Studio) keinen entscheidenden Unterschied wahr, aber das Scrollen bei großen Bildbeständen und die Vollbildanzeige geht gefühlt etwas weicher.

Klasse finde ich die Vereinheitlichung der Bedienoberfläche mit Camera Raw und Lightroom:

Kleine Punkte unter den Werkzeugen (oben) und hellere Augen-Symbole neben den selektiven oder globalen Korrektur-Bedienfeldern zeigen an, dass dort etwas geändert wurde.

Auch die Funktionsweise des Vorher/Nachher-Vergleichs der Einzelpanels wurde mit Camera Raw vereinheitlicht: Der Klick auf ein Augen-Symbol blendet die in einem Panel vorgenommenen Änderungen nur solange aus, wie man die Maustaste gedrückt hält (links). Aber keine Angst: Den früheren Schalter können Sie nach wie vor einblenden, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten (rechts).

Lightroom:

Die Rauschentfernung per KI (siehe unten) gibt es leider vorerst nur in der Desktop-Version – vermutlich, weil die Berechnung nur auf dem Rechner und nicht in der Cloud erfolgt. Und da haben Mobilgeräte und die Browserversion von Lightroom einige Einschränkungen. Für Smartphone und Tablet-Nutzer hätte eine Cloud-Optimierung hier einen großen Vorteil, da man dann auch ohne große Rechenleistung des lokalen (Mobil-) Geräts von den Vorteilen der KI-Entrauschung profitieren könnte.

Von den allgemeinen Verbesserungen aller Adobe-Raw-Programme abgesehen, gibt es bei Lightroom (Mobile/Cloud) Verbesserungen bei den Video-Funktionen: Es lassen sich jetzt Standbilder aus einem Video in Lightroom extrahieren und exportieren. Dadurch kann man passende Presets für diese Bilder erzeugen und diese dann wiederum auf das Video anwenden. Das Erstere war meines Wissens vorher nicht möglich. Auch Zuschneiden, automatische Einstellungen und Schwarzweiß-Modus sind jetzt möglich.

Die neue Rauschreduzierung per künstlicher Intelligenz

Zweifelsohne die beste Neuerung ist aber die neue KI-basierte Rauschreduzierung in Camera Raw, Lightroom und Lightroom Classic (unter »Details«; es wird dabei eine neue DNG-Datei erzeugt).

Die neue Entrauschen-Funktion im Detail-Bedienfeld. Alt-Klick verarbeitet Dateien im Headless-Modus (siehe unten).

Die neue KI-Rauschreduzierung in Camera Raw und Lightroom Classic ist nicht nur eine enorme Verbesserung gegenüber deren alter Rauschreduzierung, die oft schnell Details zermatschte – sie kann vor allem auch mit den Platzhirschen Topaz Denoise und DxO PureRaw locker mithalten. In meinen Tests war DxO vielleicht noch einen Ticken detailreicher und funktionierte bei einigen Details bei sehr kritischen Bildern etwas besser. Aber da muss man schon seeeeehr genau hinschauen. Also allein für die Entrauschung benötigt man als Adobe-Anwender meiner Meinung nach keine Zusatz-Software mehr.

Das neue KI-Entrauschen von Adobe macht eine gute Figur. © Olaf Giermann

Das gezeigte Beispiel ist in 200 % Darstellung und für die Abbildung (Ausschnitt aus einem Artikel für die nächste DOCMA) noch einmal etwas vergrößert. Anwendungsstärke: 50 %. Das ginge also sogar noch glatter – und das ohne die ollen bisherigen detailarmen Schmierereien der alten Rauschreduzierung von Lightroom und Camera Raw. Chapeau, Adobe!

Vergleich zur Konkurrenz

Bild 1: Katze

Nikon Z6, 400 mm, 1/250 s, f/5.6, ISO 51200

@ Olaf Giermann

Vergleich des Originals (oben links) mit Adobe-Entrauschung, Topaz Photo AI und DxO Pure Raw 3 – jeweils mit den Standardeinstellungen. Können Sie raten, wo welche Software zum Einsatz kam? Wie praxisrelevant sind für sie die Unterschiede?

Bild 2: Kirchenorgel

Nikon Z6, 120 mm, 1/250 s, f/7.1, ISO 12800@ Olaf Giermann

Gleiche Fragen: Können Sie raten, wo welche Software zum Einsatz kam? Wie praxisrelevant sind für sie die Unterschiede?

Um die Fragen zu beantworten: Oben links ist jeweils das Original, rechts davon die Adobe-Entrauschung, unten links Topaz Photo AI und daneben DxO PureRaw 3 (mit DeepPrime XD).

Fazit

Wenn Sie mich fragen: Bezüglich der Rauschreduzierung spielen die Unterschiede aller drei Programme in der Praxis keine Rolle. Alle liefern detailreiche Ergebnisse. Wenn ich eine Hierarchie aufstellen müsste, dann gefallen mir die Resultate aus PureRaw am besten, ganz dicht gefolgt von Camera Raw und dann Topaz. Bei Topaz Photo AI (Version 1.3.1) muss man dazu sagen, dass es keine Objektivkorrekturen und offenbar auch keine guten Farbprofile gibt, da die Farbwiedergabe im erzeugten DNG sowohl in Camera Raw als auch in Capture One sehr zu wünschen übrig lässt. Vor einigen Versionen wurde schon Besserung in Aussicht gestellt (siehe Topaz-Forum), aber ich merke davon noch nichts. Vielleicht ist das auch der Grund für manche Farbfehler bei Details, vergleichen Sie einmal die Augenbrauen und Nase des Engels in den drei entrauschten Varianten.

PS: Topaz Denoise habe ich jetzt nicht getestet. Zum einen, weil ich gerade unterwegs bin und es nicht auf meinem Notebook installiert habe. 😉 Zum anderen, weil ich das Gefühl habe, dass Topaz all seine Energie nur noch in Topaz Photo AI steckt, für das es wöchentlich Updates gibt, während es bei Denoise AI schon länger keine mehr gab.

Zwei Tipps zum neuen Entrauschen

Stapelverarbeitung

Übrigens können Sie mehrere Bilder stapelweise in entrauschte DNG-Dateien konvertieren, indem Sie mehrere auswählen und dann auf »Entrauschen« klicken. Schade: Alle Bilder erhalten dabei die gleiche Behandlung. Man kann nicht vorher individuell festlegen, wie stark jedes Bild entrauscht werden soll und dann die Stapelverarbeitung starten.

Headless mode

Klicken Sie mit gehaltener Alt-Taste auf »Entrauschen« umgehen Sie den »Verbessern«-Dialog und starten Sie die DNG-Generierung ausgewählter Dateien sofort und mit den zuletzt gewählten Einstellungen.

Ausblick

Adobe-Camera Raw-Chefentwickler Eric Chan hat in einem Blogbeitrag bereits verlautbaren lassen, wie es mit der Entwicklung weitergeht:

Zum einen sollen die Ergebnisse durch zusätzliches Machine Learning noch weiter verbessert werden.

Außerdem sollen neben Raw-Formaten auch andere Dateiformate unterstützt werden, sodass auch JPEG-Fotografen von der verbesserten Entrauschung profitieren können.

Man soll zukünftig auch »Super-Resolution« und »Entrauschen« kombinieren können, was aktuell noch nicht möglich ist.

Geschwindigkeitsverbesserungen könnten so weit gehen, dass man vielleicht nicht mehr den Umweg über die DNG-Erzeugung gehen muss. Das wäre natürlich toll, wird aber leistungsfähige Grafikkarten benötigen.

Alles in allem sind das gute Aussichten. Wir dürfen gespannt sein. Ich hätte natürlich gerne erfahren, ob Adobe auch ein viertes »Verbessern«-Feature für das Schärfen plant. So etwas fehlt noch in der Adobe-Suite.