Gestern kamen mit der Veröffentlichung der Version 20.0.1 erste Bugfixes für Photoshop CC 2019. Diese sollten Sie unbedingt installieren, wenn Sie Photoshop CC 2019 „schon“ nutzen wollen. Mein (beinahe einziger) Grund dafür ist übrigens der neue Dialog »Inhaltsbasierte Füllung« – denn der ist wirklich klasse und sehr praktisch für schnell Retuschen!

Das Update behebt die wichtigsten Anzeigefehler (zum Beispiel die falsche Darstellung bestimmter Ebenenmodi), verhindert einige Abstürze und beschleunigt die bei vielen Anwendern langsam gewordenen Retuschewerkzeuge wieder. Unter Anzeigefehlern litt ich selbst eigentlich nur im Dialog »Inhaltsbasierte Füllung« (aufholzklopf) – diese wurden glücklicherweise mit der neuen Version 20.0.1 ebenfalls gefixt. Informationen über die weiteren behobenen Probleme finden Sie unter diesem Link.

Das eigentliche Problemkind in CC 2019 bleibt das Transformieren

Das Problem des je nach Ebenentyps unterschiedlichen Verhaltens des Transformieren-Rahmens (wie ich es hier beschrieb) ist leider nicht behoben. Adobe sieht das ja auch als „as designed“ und nicht als Bug an. Aber gut, das kann man ja per Hack ausschalten, obwohl man dadurch leider das an sich wirklich praktische proportionale Transformieren ohne Drücken einer Zusatztaste verliert. Denn bei Fotomontagen ist das Verzerren gegenüber dem Skalieren von platzierten Fotoelementen doch eher die Ausnahme als die Regel.

Keine Lösung gibt es nach wie vor für dass extrem nervige Verhalten, dass eine Transformation automatisch bestätigt wird, wenn man zum Beispiel beim Drehen den Mauszeiger ein wenig zu weit vom Transformationsrahmen entfernt und dann ins Bild klickt. Dieses Verhalten treibt mich echt in den Wahnsinn, weil man nach dem Anwenden die bis dahin durchgeführten Änderungen an Transformationseckpunkten verliert (zum Beispiel bei perspektivischen Anpassungen). Also heißt es jedes Mal, »Strg/Cmd-Z« und dann erneut transformieren und peinlich darauf achten, nur nicht unabsichtlich irgendwo mit dem Stift zu klicken. Das reißt unweigerlich aus dem kreativen Workflow und ist ist der größte Worfklow-Störenfried, dem ich je in Photoshop begegnet bin. Hier bleibt uns Anwendern nur zu hoffen, dass das Adobe-Management hier eines Tages ein Einsehen zeigt und zumindest eine Option anbietet, dieses nervtötende Verhalten zu deaktivieren.

Eine Bitte

Da Daumen drücken und die Kritik von einigen wenigen Usern (wie von mir zum Beispiel) nicht hilft, hinterlassen Sie am besten direkt eine (bitte konstruktive!) Kritik auf der Photoshop-Feedback-Seite von Adobe (zum Beispiel in diesem Thread). Danke!