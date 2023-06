Die Lust am analogen Mittelformat III

Das Rollfilm-Angebot lässt kaum Wünsche offen und die Entwicklung ist gewährleistet. Doch die Zahl gewerblicher Kiev 60 Anbieter ist geschrumpft und Arax-Foto hat die Produktion eingestellt. eBay dürfte nach wie vor die größte Auswahl bieten. Wer gebraucht von privat kauft, sollte Kosten für eine Kamerawartung einkalkulieren und sich im Vorfeld nach einer seriösen Werkstatt umschauen.

Das Angebot lässt kaum Wünsche offen, die Film-Entwicklung ist gewährleistet, nur die Preisentwicklung könnte bedenklich stimmen. Kentmere und Fomapan gehörten bisher zu den günstigeren Anbietern.

Ein Rundum-Sorglos-Paket bot die in der Ukraine ansässige Firma Arax an. Zuletzt kostete ein Komplett-Kit 500 US-Dollar. Auch gebraucht sind diese vergleichsweise jungen Modelle attraktiv. Die ersten beiden Stellen der Seriennummer zeigen das Herstellungsjahr, was auch für alle anderen Kameras aus der ehemaligen UdSSR gilt. Nach wie vor bietet Arax Reparatur und Wartung an.

Um mal schnell ein Bild zu machen, ist die Kiev nicht das richtige Werkzeug. Aber der Bildlook befeuert schon bei Abzügen von 30 x 30 Zentimeter die Lust am analogen Mittelformat.

Da Rolf-Dieter Baier seine Werkstatt 2021 geschlossen hat und die Situation bei Fototechnik Wiese in Hamburg unklar scheint, käme für mich als erste Anlaufstelle Foto Olbrich in Görlitz in Betracht. Weitere Werkstätten finden sich im Magazin „PhotoKlassik“ und beispielsweise im diesem Forum.

Do-it-yourself

Gute und bebilderte Anleitungen für fast jede Problemlösung bietet der Kievaholic-Club. Schrauben mag nicht jedermanns Sache sein, dennoch kann man dort einen Eindruck über die Zusammenhänge gewinnen und erfahren, worauf man sich einlässt. Der Verschluss sorgt bei der Kiev 60 am häufigsten für Verdruss. Neben schlechter Montage ist oft Schmutz die Ursache für Fehlfunktionen – was in den meisten Fällen durch Reinigung und Justierung behebbar ist, aber einen zeitintensiven Eingriff in die Mechanik erfordert. Mattscheibe und Belichtungsmesser, vorausgesetzt seine Abweichungen ist linear, sind relativ einfach justierbar. Die mangelhafte Lichtdichtigkeit des Verschlusses in gespanntem Zustand kann beim Objektivwechsel für verdorbene Bilder sorgen – und hat es bei meinem ersten Film auch getan.

Blick unter die Haube: Für fast alle Probleme der Kiev 60 finden sich Reparaturanleitungen. Doch die Mechanik ist komplex.

Filme und Entwicklung

Foto Impex in Berlin widmet sich seit über 25 Jahren der analogen Fotografie. Neben rund 50 verschiedenen 120er-Rollfilmen von 5 bis 15 Euro wird auch die Entwicklung ab 7,50 Euro angeboten. Auch bekannte Großlabore bieten diese Dienstleitung an, doch ihre Handelspartner entscheiden, ob sie den Service verkaufen. Im Drogeriemarkt sorgt der Anblick eines Rollfilms oft für erstaunte Gesichter und Ratlosigkeit. Mir wurde empfohlen, den Film „einfach mal einzuschicken und abwarten, was passiert“. Es passierte nichts – weil ich die Filiale zusammen mit dem Film verließ.

Seit der ersten gründlichen Wartung funktioniert meine Kiev 60 einwandfrei. Das 80-mm-Standardobjektiv rendert traumhaft weiche Verläufe in die Unschärfe. Allerdings verlangt die geringe Schärfentiefe präzises Fokussieren.

Die Lust am analogen Mittelformat

Die ursprüngliche Idee, Filme extern entwickeln zu lassen, um diesen Teil des Prozesses vorerst konstant zu halten und Fehlerquellen auf Kamera und Fotograf zu beschränken, wurde aufgegeben. Schwarzweißentwicklung ist kein Hexenwerk und hat inzwischen für mich etwas Meditatives. Den Film nach weniger als 30 Minuten aus der Entwicklungsdose zu holen, ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Der zweite Teil des Beitrags findet sich hier.

