135er Teleobjektive, eine kleine Auswahl aus dem großen Angebot

Neben 50-mm-Standardbrennweiten hatte jeder Kamerahersteller auch 135er Teleobjektive im Programm, oft in mehreren Ausführungen. Daher existiert in diesem Segment viel Auswahl zu vergleichsweise moderaten Preisen. Mit Crop-Sensoren sind diese Objektive nicht ganz so universell einsetzbar, doch der äquivalente Bildwinkel von 200 oder 270 Millimeter eröffnet interessante Perspektiven, ohne dass ihre Ausmaße sie als Spanner-Linsen erkennbar machen. Eine wichtige Rolle spielt in der Praxis eine möglichst geringe Naheinstellgrenze.

Der bekannte Klassiker Pentacon 135/2.8 ist ein bei Offenblende weich zeichnendes, gewichtiges und voluminöses Stück Zeitgeschichte aus der ehemaligen DDR. Vor 1971 hieß das Objektiv Orestor. Es war mit 15 Blendenlamellen ausgestattet, die auch leicht abgeblendet weitgehend runde Lichter im Bokeh garantieren.

Vom Pentcon 135/2.8 existieren viele Bauformen, hier die Electric-Version.

Eine empfehlenswerte Auswahl von 135er Teleobjektiven: Zeiss Sonnar, Olympus OM und Schneider-Kreuznach Edixa-Tele-Xenar.

Ein weiterer DDR-Klassiker ist das Zeiss Sonnar 135/3.5. Es ist deutlich kleiner und leichter als das Pentacon und bildet bereits bei Offenblende sichtbar schärfer ab. Ungewöhnlich ist auch die auffallend geringe Nahgrenze von nur einem Meter, sie eröffnet ungewöhnliche Möglichkeiten für diese Brennweite. Die Preise für gut erhaltene Exemplare beginnen bei 80 Euro.

Das Zeiss Sonnar 135/3.5 überzeugt, auch mit einer ungewöhnlichen Naheinstellgrenze von nur einem Meter.

Sonnar 135/3.5 an Nikon Z6

Nochmals ein wenig kleiner und handlicher zeigt sich das Olympus OM 135/3.5. Seine Abbildungseigenschaften können offenblendig ebenfalls überzeugen. Die Nahgrenze beträgt klassenübliche 1,5 Meter, mit Preisen unter 50 Euro gehört es zu den günstigsten. Die Version mit Lichtstärke f/2.8 kostet ungefähr das Doppelte. Sie ist voluminöser, aber mit 360 Gramm nur geringfügig schwerer. Interessant sind Olympus OM-Objektive auch wegen ihrer einheitlichen Bedienung. Anordnung, Riffelung und Drehrichtung von Fokus- und Blendering sind identisch. Immer. An allen Objektiven.

Das Olympus 135/3.5 bietet in jeder Hinsicht ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Olympus 135/2.8 an Nikon Z6

Eine Spur zierlich wirkt das Edixa-Tele-Xenar 135/3.5 von Schneider-Kreuznach. Auch wenn seine Naheinstellgrenze von knapp zwei Meter nicht rekordverdächtig ist, gefallen Abbildungsleistung und Bokeh auch an Vollformatkameras.

Das seltener anzutreffende Xenar 135/3.5 weiss mit guter Schärfe und unaufdringlichem Farbrendering zu gefallen.

Das Tokina 135/2.8 mit Olympus OM-Mount aus japanischer Fertigung ist mechanisch top. Bei Offenblende ist es gegenüber dem Olympus-Original sehr anfällig für Streulicht. Vergleicht man es nicht unmittelbar und blendet leicht ab, wird die optische Leistung besser. Es dürfte neben den Auto Revuenon Objektiven eine der günstigsten 135er Brennweiten mit Lichtstärke f/2.8 sein.

Um eine Stufe abgeblendet und vor Streulicht abgeschirmt ist das Tokina 135/2.8 akzeptabel. Die erste Wahl unter den 135er Brennweiten für eine Vollformatkamera ist es trotzdem nicht.

Selbstverständlich gibt es auch was von Leitz aus Wetzlar und mit rund 200 Euro gehört das Elmarit 135/2.8 zu den günstigsten Leica R-Objektiven. Dafür erhält man eine Menge Glas und Metall, das mechanisch und optisch über jeden Zweifel erhaben ist. Doch seine 700 Gramm machen sogar die meisten spiegellosen Vollformatkameras kopflastig.