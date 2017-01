Lumix GH5: Die neue Micro-Four-Thirds-Kamera von Panasonic

Panasonic präsentiert mit der Lumix GH5 das neue Spitzenmodell seiner spiegellosen Kameras im Micro-Four-Thirds-Standard.

Der LIVE-MOS-Sensor der GH5 bietet mit 20,3 Megapixeln eine um 25 Prozent höhere Auflösung als die GH4 und kommt zudem ohne Tiefpassfilter aus. Die Kamera ist mit einem neuen Venus-Engine-Bildprozessor ausgestattet, der besonders die Wiedergabe natürlicher Detailstrukturen verbessern soll und zudem das Bildrauschen effektiver mindert. Zur Kompensation von Verwacklungen bei Fotos und Videoaufnahmen setzt Panasonic auf eine Dual-Bildstabilisierung um 5 Achsen, die den optischen Bildstabilisator mit 2 Achsen im Objektiv und einen Gehäusestabilisator mit 5 Achsen in der Kamera miteinander kombiniert.

Für die Scharfstellung kommt ein schneller Hybrid-Kontrast-Autofokus mit 225 Fokusfeldern zum Einsatz. Fotografen können eine Gruppe von Fokusfeldern passend zum Motiv definieren und sie mit dem neuen Joystick für den rechten Daumen einfach steuern, ohne das Motiv aus den Augen zu lassen. Zur nachträglichen Schärfeoptimierung stehen eine Post-Focus-Funktion sowie eine Focus-Stacking-Funktion zur Verfügung.

Der mechanische Verschluss der Kamera mit 1/8000s kürzester Verschlusszeit wird durch einen vibrationsfreien elektronischen Verschluss mit bis zu 1/16000s ergänzt.

Die 4K Foto-Funktion wurde weiter verbessert, so dass jetzt Highspeed-Aufnahmen mit 60 B/s in 8-Megapixel-Auflösung und mit unlimitierter Aufnahmelänge möglich sind. Die neue 6K Foto-Funktion mit 30 Bildern/s und einer auf 18-Megapixel reduzierten Auflösung ermöglicht es, brauchbare Einzelbilder aus der Serienbild-Datei zu extrahieren.

Der OLED-Sucher der Kamera löst mit 3,7 Millionen Bildpunkten auf, das dreh- und schwenkbare Touchscreen-Display mit 8cm Diagonale bietet eine Auflösung von 1,6 Milllionen Punkten. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Joystick-Steuerung, ein Dual-SD-Karteneinschub sowie Bluetooth LE und WiFi. Das Kameragehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und ist gegen Staub- und Wasser abgedichtet sowie frostfest.

Die LUMIX GH5 ist kompatibel mit dem neuen Akkugriff DMW-BGGH5. Durch die Verwendung von zwei Akkus, einem in der Kamera und dem anderen im Griff, lässt sich die Einsatzzeit der Kamera verlängern.

Die LUMIX GH5 kommt ab März 2017 in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2000 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Panasonic.

Pressemeldung von Panasonic

LUMIX GH5: Highend-LUMIX sprengt konventionelle Grenzen

20-MP-Sensor ohne Tiefpassfilter, 5-Achsen-Bildstabilisierung, 4K 60P Videos und 6K Fotos in wasserfestem Magnesiumgehäuse

Hamburg, Januar 2017 – Mit der neuen LUMIX GH5 präsentiert Panasonic das neueste Flaggschiff-Modell der LUMIX G DSLM-Kameras im Micro-FourThirds-Systemstandard. Das neue Multi-Talent bietet High-End-Leistung für Foto-Enthusiasten und professionelle Videografen. Mit ihrem neuen 20-MP-Sensor ohne Tiefpassfilter, dualer 5-Achsen-Bildstabilisierung, superschnellem DFD-AF, großem OLED-Sucher mit 3,7 MP, wetterfestem Magnesiumgehäuse, Bluetooth LE und vielen weiteren Neuerungen setzt die GH5 neue Maßstäbe. Ihre 4K 60P Videofunktion und 6K Fotos sprengen konventionelle Grenzen.

Dank ihres neuen 20-Megapixel-Bildsensors, eines neuen 5-Kern-Bildprozessors, der Dual-IS-Bildstabilisierung in 5 Achsen und des schnellsten Hybrid-AF-Systems (DFD), das es je gab, erreicht die neue Lumix eine Bildqualität wie noch keine andere zuvor. Zudem erlauben es 4K 60p-Video und 6K-Foto mit 18 MP-Auflösung bei 30 B/s, die entscheidenden Momente auf den Punkt treffsicher im Bild festzuhalten.

Einer der derzeit höchstauflösenden elektronischen Sucher (3,7 Mio. Bildpunkte), staub-, wasser-und frostfestes Magnesiumgehäuse, der flexible Dual-SD-Karteneinschub, Bluetooth LE, Wi-Fi, neue Joystick-und Touchscreen-Bedienung sowie ein optionaler Akkugriff machen die neue GH5 zu einem perfekten Werkzeug für Foto-und Video-Enthusiasten. Für Video-Profis bietet die GH5 als erste DSLM-Kamera überhaupt eine unbegrenzte interne Videoaufzeichnung mit 4K 60p und 4K 30p 4:2:2 10 bit (Als Wechselobjektiv-Systemkamera, Stand 4. Januar 2017) sowie zahlreiche andere professionelle Funktionen und Einstellmöglichkeiten.

Im Überblick: LUMIX DC-GH5

FourThirds-Digital-Live-MOS-Sensor, 20 Megapixel, ohne Tiefpassfilter

Dual-IS: 5-Achsen-Stabilisator mit Sensor-und Linsen-Shift, neuer Gyro-Sensor, max. +5 EV-Stufen

Hybrid-Kontrast-AF (DFD), 225 Felder, Low-Light-Funktion ab .4EV, Gesichtserkennung, Tracking, MF mit Focus-Peaking

4K Video 60p ohne Crop, 4:2:2 10Bit intern (max. 30p), FHD max .180 B/s

6K Foto 30 B/s, 4K-Foto 60 B/s, Post Focus, Focus Stacking

20MP-Serien max. 12 B/s Belichtungsreihen (AE, Blende, Fokus, WB)

3 Verschlusstypen: mechanisch (1/8000), elektronisch (1/16000) und kombiniert

OLED-Live-View-Sucher, 3,7 Mio. Bildpunkte, Suchervergrößerung 0,76x eff., Austrittspupille 21 mm

8cm-LCD-Monitor, 1,6 Mio. Bildpunkte, dreh-und schwenkbar

Touchscreen-und Joystick-Bedienung, 20 Funktionstasten

Bluetooth LE und WiFi (5GHz)

RAW/JPG/MPO-Format

2 SD-Slots (2x UHS II)

System-Blitzschuh

optional: Akkugriff, XLR-Adapter

Größe: 13,9 x 9,8 x 8,7 cm

Gewicht: circa 645 g (Gehäuse)

1. Die beste LUMIX Qualität, die es je gab

Die LUMIX GH5 erzeugt dank hervorragender Auflösung, Bildverarbeitung und Farbwiedergabe in der Lage, qualitativ hochwertige, naturgetreue Bilder. Ihr neuer digitaler LIVE-MOS-Sensor bietet mit 20,3 Megapixeln eine 25 Prozent höhere Auflösung als die GH4 und verzichtet zudem auf den Tiefpassfilter vor dem Sensor.

Die Kamera kommt mit einem neuen Venus-Engine-Bildprozessor, der besonders die Wiedergabe natürlicher Detailstrukturen verbessert. Eine Multi-Pixel-Helligkeitsanalyse sorgt durch die Erfassung einer 9× größeren Pixel-Fläche, um mittels des De-Mosaicing-Prozesses für klare, scharfe Bilder mit präziser Detailwiedergabe zu sorgen. Eine intelligente Detailverarbeitung analysiert die Charakteristik jedes einzelnen Pixels um festzustellen, ob das Pixel zu einem Flächen-, Detail-oder Kantenbereich im Bild gehört, um es dementsprechend optimal zu verarbeiten. Das Ergebnis sind detailgenaue Bilder, fein abgestufte Farbverläufe und keine unnatürlichen Kantenenhebungen.

Zudem erkennt eine dreifache Farbanalyse nicht nur Farbton und Sättigung, sondern auch die Helligkeit, um eine optimale Anpassung der einzelnen Werte zu ermöglichen. Ergebnis ist eine bessere Farbwiedergabe von den dunkelsten bis zu den hellsten Bildbereichen.

Die bisherige Multi-Process-NR (Rauschminderung) wurde zur High-Precision-Multi.Process-NR weiterentwickelt. Sie verbessert die Genauigkeit der Rauscherkennung um den Faktor 4 im Vergleich zum früheren Bildprozessor und führt zu einem entsprechend besseren Erhalt von Motivdetails auch nach dem Rauschunterdrückungsprozess. Dies ermöglicht saubere, scharfe Bilder selbst bei hohen ISO-Werten bis zu ISO 25.600.

Die LUMIX GH5 bietet eine Dual-IS (Bildstabilisierung) um 5 Achsen, die Verwacklungen bei Foto-und Videoaufnahmen inklusive 4K Video noch effektiver unterdrückt. Die Kombination von O.I.S. (Optischer Bildstabilisator mit 2 Achsen im Objektiv) und B.I.S. (Gehäusestabilisator mit 5 Achsen in der Kamera) kompensiert stärkere Kamerabewegungen als es mit konventionellen Systemen möglich ist. Dazu steuert ein hochpräziser Gyro-Sensor sowohl O.I.S. wie B.I.S. unter Berücksichtigung der Aufnahmebedingungen und spezifischen Objektivdaten mit dem Ergebnis, dass mit bis zu 5 EV-Stufen längeren Belichtungszeiten aus freier Hand fotografiert werden kann.

Die LUMIX GH5 bietet verschiedene Verschlusssysteme. Neben einem mechanischen Verschluss mit 1/8000s kürzester Verschlusszeit hat die Kamera einen elektronischen 1.-Vorhang-Verschluss mit 1/2000s und ohne Verschlussvibration vor der Aufnahme, der zudem die Kurzzeit-Blitz-Synchronisation erlaubt. Ein rein elektronischer Verschluss schließlich funktioniert ohne jegliche mechanische Vibration mit bis zu 1/16000s.

2. Neues AF-System mit weiterentwickelter DFD-Technologie

Die LUMIX GH5 kommt mit einer neuen verbesserten »Depth-from-Defocus3« Kontrast-AF-Technologie. Sie berechnet nicht nur den Motivabstand aus zwei Bildern mit verschiedenen Schärfe-Ebenen, sondern analysiert zudem die Form, Größe und sogar Bewegung des Motivs umfassend. Dank des neuen Venus-Engine-Bildprozessors ist die Zeit zum Messen des Abstands zum Motiv 6x kürzer, während das Berechnen beim Fokus-Tracking 2x schneller erfolgt.

Die Geschwindigkeit des Sensorantriebs während der Autofokussierung im Foto-Modus wurde auf 480 B/s erhöht. Das ist 2x schneller ist als noch bei der GH4. So arbeitet der Hochgeschwindigkeits-AF der GH5 bei voller Auflösung in etwa 0,05 s4 mit 12 (AFS) / 9 (AFC) B/s bei Serienbelichtungen mit mechanischem Verschluss. Durch genaues Analysieren jedes einzelnen Serienbildes erreicht er eine bis zu 200 Prozent höhere Präzision mit minimalen Bewegungserfassungsfehlern und so eine höhere Verfolgungstoleranz gegenüber bewegten Objekten.

Für eine noch präzisere Fokussierung wurde die Anzahl der Fokusfelder von 49 auf 225 erhöht. Die Benutzer können eine Gruppe von Fokusfeldern passend zum Motiv definieren und sie mit dem neuen Joystick für den rechten Daumen einfach steuern, ohne das Motiv aus den Augen zu lassen. Dies ist auch beim Blick durch den Sucher möglich und wenn man den Finger vom Auslöser nimmt.

Wenn der Schärfepunkt bei normaler Fokussierung einmal nicht den Vorstellungen des Benutzers entspricht, ermöglicht es die LUMIX GH5 mit ihrer Post-Focus5.Funktion, noch nach der Aufnahme einen bestimmten Fokuspunkt auszuwählen. Das ist besonders hilfreich bei Situationen wie Makroaufnahmen, bei denen eine besonders präzise individuelle Fokussierung gefordert ist. Darüber hinaus bietet die GH5 eine Focus-Stacking-Funktion. Wenn es zum Beispiel bei Makrofotos nicht möglich ist, den Fokus gleich bei der Aufnahme gezielt auf verschiedene Bereiche zu legen, gestattet Focus-Stacking den Benutzern, mehrere Bilder des gleichen Motivs mit verschiedenen Fokuspunkten aufzunehmen und daraus ein Foto mit der Schärfe auf den gewünschten Details zu generieren. Darüber hinaus sind automatische Belichtungsreihen mit unterschiedlichen Werten für Helligkeit, Weißabgleich, Fokus und Blende möglich.

3. Mit 6K/4K Foto keinen entscheidenden Moment mehr verpassen.

Die neue 6K Foto-Funktion mit 18-Megapixel-Auflösung der LUMIX GH5 ermöglicht es, entscheidende Momente mit 30 B/s zu erfassen, indem man das Foto mit dem besten Timing aus der 6K Serienbild-Datei extrahiert. Die 4K Foto-Funktion wurde weiter verbessert, so dass jetzt Highspeed-Aufnahmen mit 60 B/s in 8-Megapixel-Auflösung und mit unlimitierter Aufnahmelänge möglich sind. Ein eventueller Rolling.Shutter-Effekt wird dabei automatisch herausgerechnet. Durch die Kompensation der Signalinformationen zwischen den Einzelbildern ermöglicht der Venus-Engine-Bildprozessor eine nachträgliche Bildoptimierung, die Verzerrungen korrigiert und das Rauschen bei der Wiedergabe oder beim Extrahieren von Bildern aus der 6K/4K Burst-Datei reduziert. Folge sind deutlich bessere Bildergebnisse bei Aufnahmen mit kurzen Verschlusszeiten und hohen ISO-Werten oder aus einer Schwenkbewegung heraus.

4. Handliches, robustes Design für den harten Profi-Alltag

Die Hauptstruktur des handlichen LUMIX GH5 Gehäuses besteht aus Magnesiumlegierung und je einem Vollguss-Front-/Rück-Rahmen. Die solide Konstruktion und die Abdichtung jeder Verbindung, Taste und jedes Einstellrades macht die Kamera nicht nur spritzwasser-und staubdicht, sondern auch frostsicher bis zu -10 Grad Celsius. Der robuste mechanische Verschluss der GH5 ist für rund 200.000 Auslösungen ausgelegt.

Der GH5 ist als erste LUMIX mit einem doppelten SD-Speicherkarten-Steckplatz für Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-UHS-II-Karten ausgestattet. Benutzer können damit flexibel zwischen verschiedenen Speicheroptionen wie Backup, Videowechsel oder unterschiedliche Formate wählen.

Die LUMIX GH5 ist mit einem großen elektronischen Sucher ausgestattet. Das scharfe, schnelle OLED-Display bietet eine der derzeit höchsten Auflösungen von 3,7 Mio. Bildpunkten und zeigt 100 Prozent des Bildfeldes. Dank seiner starken Vergrößerung von ca. 1,52x / 0,76x (35mm KB) ist er besonders übersichtlich. Auch der statische 3,2“-/ 8cm-Touchscreen-LCD-Monitor mit einer Auflösung von 1,6 Mio. Bildpunkten gibt rund 100 Prozent des Bildfeldes wieder.

Die Menüstruktur und -grafik wurde bei der GH5 verbessert, 23 individuell bevorzugte Menü-Einträge können in „Mein Menü“ gespeichert werden.

5. Die erste spiegellose Systemkamera für professionelle Video-Qualitätsstandards

Die Kameras der LUMIX GH Serie waren wegweisend mit ihren ungewöhnlichen Video-Qualitäten und -Funktionen, die selbst professionellen Anforderungen an Qualität und Standards gerecht wurden.

Mit der LUMIX GH5 beschleunigt Panasonic jetzt die Signalauslesegeschwindigkeit dank des neuen Digital Live MOS-Sensors um bis zu 1,7x, und der neue Venus-Engine-Bildprozessor verarbeitet Signale bis zu 1,3x schneller. Im Zusammenspiel ermöglichen sie mit der GH5 erstmals in einer DSLM-Kamera Videoaufzeichnungen in 4K 60p/50p Ultra-High-Definition, die sich durch besonders flüssige Bild-und Bewegungswiedergabe auszeichnen. Die GH5 beherrscht auch die interne 4:2:2/10.Bit-Video-Aufzeichnung bei max. 30p6 mit dem Farb-Subsampling-Modus, der wegen seiner originalgetreuen Farbwiedergabe häufig bei Filmproduktion zum Einsatz kommt.

Darüber hinaus bleibt die Brennweite bei der Videoaufnahme gegenüber dem Fotografieren (in16:9) unverändert (kein Crop-Effekt). GH5 Videofilmer können frei wählen zwischen den Aufzeichnungsformaten MOV, MP4, AVCHD-Progressive und AVCHD mit einer Vielzahl von Bildraten. Es gibt kein Aufnahme-Zeitlimit für FHD und 4K Video (nur abhängig vom verfügbaren Speicherplatz). Professionelle Anwender, die weltweit arbeiten, können die Systemfrequenz auf 59.94Hz (23.98Hz), 50.00Hz oder 24.00Hz einstellen.

Während ‚Cinelike D‘ und ‚Cinelike V‘, die ähnliche Gamma-Einstellungen für die Filmproduktion bieten, bei den Foto-Stilen für Videoaufnahmen verfügbar sind, bietet die LUMIX GH5 auch ‚Like 709‘ und die Kompatibilität mit HDTV. Ein kostenpflichtiges Software-Upgrade zur Unterstützung der V-LogL-Videoaufzeichnung ist ebenfalls verfügbar.

Als Reaktion auf Anfragen von professionellen Anwendern bietet die LUMIX GH5 auch Waveformmonitor-und Vectorskop-Anzeige. Darüber zeichnet sie SMPTE-kompatiblen Time Code entweder im Rec-Run-oder Free-Run-Count-up-Modus auf, was die Synchronisation von Video-und Tonmaterial im Post-Production-Workflow vereinfacht. Die Luminanzwerte können zwischen 64-1023/64-940/0-1023 (10-bit) gewählt werden. Der Synchro Scan-Modus unterdrückt das Flimmern und Farbbalken sind ebenfalls verfügbar.

6. Ausbaufähigkeit, optionales Zubehör und weitere Merkmale

Bluetooth 4.2 und Wi-Fi 5GHz (IEEE 802.11ac) erlauben mit der GH5 auf einfache Weise einen flexiblen Einsatz per Fernbedienung und sofortiges Teilen der Bilder ohne Kabelverbindung.

Die LUMIX GH5 ist kompatibel mit dem neuen Akkugriff DMW-BGGH5. Durch die Verwendung von zwei Akkus, einem in der Kamera und dem anderen im Griff, vergrößert der DMW-BGGH5 die Akkukapazität für längere Aufnahmen. Der optional erhältliche Mikrofonadapter DMW-XLR1 ist ein Steckeradapter für XLR-Mikrofone für eine hochwertige Stereoton-Aufnahme. Um Energie zu sparen, schaltet sich die Kamera automatisch in den Ruhe-Modus, wenn das Auge vom Sucherokular entfernt wurde.

Mit Firmware-Updates werden möglich:

Full HD 4: 2: 2 10-Bit-Video-Aufnahme (für April 2017 geplant)

400Mb/s 4: 2: 2 10-bit All-Intra-Videoaufzeichnung in 4K 30p/25p/24p

Full HD, hochauflösende Videoaufzeichnung im anamorphen Modus

Hybrid-Log-Gamma im Foto-Stil-Modus für die populäre 4K HDR-Video-Aufzeichnung

USB-Tethering (alle für die zweite Hälfte des Jahres 2017 geplant).

Verfügbarkeit und Preis

Die LUMIX GH5 kommt ab März 2017 in Schwarz in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.999 Euro (Gehäuse).

Detaillierte technische Daten unter www.panasonic.de

Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven finden Sie auf Youtube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8

Stand: Januar 2017, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Hinweise

Änderungen in Design, Funktionen und Technik vorbehalten. Gewichts-und Größenangaben sind Annäherungswerte.