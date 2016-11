Award-Preise 2017: Eizo

Eizo ist Sponsor des DOCMA Awards 2017 und stellt als Preis für die Gewinner einen CS2730 ColorEdge-Monitor im Wert von 1.099 Euro zur Verfügung.

Die Hardwarekalibrierung, der große Farbraum und Farben die bei Wechsel der Blickrichtung stabil bleiben – das unterscheidet den CS2730 von herkömmlichen Büromonitoren. Größte Bedeutung für höchste Bildqualität haben Signalverarbeitung und Elektronik. Hier überzeugt der CS2730 durch seinen EIZO Mikroprozessor, der eigens für eine präzise Farbwiedergabe und Kalibrierung entwickelt wurde. Zeichnung und Textur in Lichtern und Tiefen oder hochgesättigte Töne, der CS2730 meistert sie mit Bravour.

Der Bildschirm überzeugt mit höchster Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel), einem sehr guten Kontrastverhältnis von 1.000:1 und einer Helligkeit von 350 cd/m2. So können Sie beispielsweise Grafiken und Bilder pixelgenau bearbeiten. Und: Die Textkonturen sind klar und präzise. Das LCD-Modul mit IPS (Wide Gamut)-Panel gestattet 178 Grad Betrachtungswinkel, dadurch bleiben Farbtöne und Kontraste im Sehkegel des Anwenders stabil.

Wer mit RAW- oder AdobeRGB-Bildern arbeitet, kommt an unserem Wide Gamut Monitor nicht vorbei: Der große Farbraum reproduziert den AdobeRGB-Farbraum zu 99 Prozent. Werden im RAW-Format aufgenommene Bilder in AdobeRGB konvertiert, stellt der Monitor diese absolut korrekt dar. So erkennen Sie einen strahlend blauen Himmel oder satt grüne Wälder naturgetreu – im Gegensatz zu Monitoren mit sRGB-Farbraum. Aber auch beim Druck bietet der EIZO Monitor große Vorteile: Er deckt nahezu den gesamten CMYK-Farbraum ab (beispielsweise ISO Coated und U.S. Web Coated). Sie sehen schon am Bildschirm, wie das spätere Druckergebnis aussieht und sparen sich Proofs.