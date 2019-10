Werkzeug-Gruppierung in der Photoshop-Symbolleiste ändern

Wenn Sie häufig per Klick zwischen gruppierten Werkzeugen wechseln, kann die dafür notwendige, kleine Verzögerung auf Dauer schon stören. Das lässt sich zum Glück ändern. Beispielsweise sind standardmäßig das »Auswahlrechteck« und die »Auswahlellipse« gruppiert. Das erkennen Sie im Dialog »Symbolleiste anpassen« an der hellgrauen Fläche (hier aufgehellt), die sich beide Werkzeuge teilen (a). Ziehen Sie im Dialog eines der Werkzeuge leicht nach oben oder unten in den dunkelgrauen Bereich, so platzieren Sie es getrennt von dem anderen, wonach es unverschachtelt in der Werkzeugleiste angezeigt wird und es sich direkt anklicken lässt (b).