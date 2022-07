Multi-Retusche in Affinity Photo

Sind mehrere Ebenen ausgewählt, lassen sie sich gleichzeitig ­retuschieren oder bemalen. Wenn Sie mehrere Ebenen in einem »Stapel« oder in einer ­»Fokuskombination« haben und Ihnen ein Fehler auffällt, der aus allen Fotoebenen retuschiert werden muss (zum Beispiel ein Sensorfleck), lässt sich dieser Makel in Affinity Photo leicht beheben. Markieren Sie dazu alle betroffenen Ebenen und wenden Sie ein beliebiges Mal- oder Retusche-Werkzeug an. Mehrere Masken (»Maskierungsebenen«) können nicht direkt gemeinsam markiert werden. Sie können sie aber zuvor aus der Verschachtelung an eine normale Ebenen­position ziehen und nach erfolgter Retusche wieder als Maske zurückschieben.