Highspeed-Schlagworte in Lightroom

Lightroom ist in vielerlei Hinsicht ­wahrlich alles andere als ein Geschwindigkeitswunder. Aber die Verschlagwortung ist genial. Hunderte von Bildern mit denselben Stichworten zu versehen, ist in keiner ernst zu nehmenden Bildverwaltung ein Problem. In Lightroom erledigen Sie das direkt beim Import. Lightrooms Stärke ist jedoch das individuelle, erschöpfende Verschlagworten von Einzelbildern. Mit »Strg/Cmd-K« weisen Sie einzelne Stichworte zu, indem Sie nur deren Anfangsbuchstaben eintippen und dann per Enter die Wortvorschläge akzeptieren. Bei einer klar strukturierten Stichworthierarchie (die müssen Sie selbst anlegen oder sich einen fertigen Stichwortkatalog zulegen), wird nicht nur das gewählte Stichwort zugewiesen, sondern auch die übergeordneten. Vorteil: Sie erinnern sich später nicht mehr genau an die Hunderasse oder gar Tierart? Suchen Sie dann beispielsweise zunächst nach Hund, Säugetier oder Lebewesen …