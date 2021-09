Voigtländer COLOR SKOPAR 28mm f2,8 asphärisch SL IIs mit Nikon Ai-S-Bajonett

Pressemitteilung

Voigtländer Color Skopar 28mm / 1:2,8 asphärisch SLII-S Nikon

Hauptmerkmale:



– Klassisches Retro-Design mit kompakten Abmessungen



– manueller Fokus für präzise Scharfstellung



– Nahgrenze von nur 15 cm



– Extrem solide und hochwertige Konstruktion



– Nikon Ai-S Bajonett / Vollformat



Bei unserem neuen Color Skopar 28mm / 1:2,8 SLII-S handelt es sich um ein Weitwinkelobjektiv mit einer äußerst scharfen Abbildungsleistung bis in die Randbereiche. Eine Besonderheit ist die Nahgrenze von nur 15 cm, dadurch lässt sich die dynamische Perspektive eines Weitwinkelobjektivs perfekt umsetzen. Das Objektiv ist mit einem optischen System aus 6 Gruppen und 7 Elementen sowie doppelseitigen asphärischen Linsen ausgestattet und erinnert vom Design an frühe Wechselobjektive aus den 1960iger und 1970iger Jahren.



Das Bajonett ist Nikon Ai-S-kompatibel mit einer eingebauten CPU und einem Ai-Koppler. Dies ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Kameragehäusen, von den analogen SLR-Kameras von früher bis hin zu den neuesten digitalen SLR-Kameras.



Unser neues Color Skopar 28mm / 1:2,8 SLII-S wird es in zwei Ausführungen geben: eine Version ist komplett in Schwarz gehalten, die andere Version verfügt über einen silbernen Ring an der Frontlinse.



Der Marktstart ist für Oktober 2021 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 529,- Euro. Optional ist eine Gegenlichtblende LH-28IIs erhältlich (UVP: 69,- Euro).