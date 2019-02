Tokina Vollformat-Weitwinkelzoom für Canon EF und Nikon F

Tokina kündigt für März mit dem Tokina opera 16-28mm F2.8 FF das zweite Objektiv seiner neuen Serie von Premium-Vollformatobjektiven für Spiegelreflexkameras von Canon und Nikon an. Das Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv bietet eine durchgehende Lichtstärke von f/2,8 und zeichnet sich laut Tokina durch eine hohe Bildqualität und Auflösung über den gesamten Zoombereich, geringste Verzerrungen, einen hohen Dynamikumfang und bei 28 Millimeter Brennweite durch ein schönes, weiches Bokeh aus.

Die Zoom- und Fokusringanordnung sowie die Drehrichtung des Fokusrings stimmt mit Originalobjektiven von Canon und Nikon überein. Das optische System des Objektivs besteht aus 15 Elementen in 13 Gruppen. Drei asphärische Linsen, darunter ein großes asphärisches P-MO Element, sowie drei Low-Dispersion (SD)-Glaselemente sollen für eine effektive Unterdrückung von chromatischen und sphärischen Aberrationen, eine hohe Auflösung sowie eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung im Bild sorgen. Das Tokina opera 16-28mm F2.8 FF erfasst einen Bildwinkel von ca. 107 bis 77 Grad. Filter können wegen der stark gewölbten Frontlinse nicht montiert werden. Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 cm.

Zwischen Autofokus und manuellem Fokus lässt sich durch Schieben des Fokusrings nach vorne beziehungsweise hinten wechseln.

Das Objektiv wiegt in der Canon-Version 950 Gramm, die Nikon-Version ist 10 Gramm leichter.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Tokina und beim deutschen Distributor HapaTeam GmbH.

Pressemitteilung von HaPaTeam

Das neue Tokina opera 16-28mm F2.8 FF Objektiv

Mit dem neuen opera 16-28mm F2.8 FF hat Tokina ein hochauflösendes und lichtstarkes Vollformat-Weitwinkelzoomobjektiv der nächsten Generation entwickelt. Es reiht sich als zweites Modell in die neue opera Premium-Objektivserie ein. Als modernes Werkzeug für die professionelle Fotografie ist es optimal auf die aktuellen Hochleistungs-DSLR-Kameras von Canon und Nikon abgestimmt. Der besondere Brennweitenbereich, die hervorragende Auflösung, der hohe Kontrastumfang und das wunderschöne Bokeh-Rendering in Telestellung, machen dieses Objektiv attraktiv für Fotografen, die in den Bereichen Street-, Interieur- und Landschaftsfotografie, Reportagen, sowie Astro- und Zeitrafferaufnahmen aktiv sind. Die große und über den gesamten Zoombereich konstante Blende von f/2,8 und das präzise, neu entwickelte AF-System positionieren das Objektiv im Premiumbereich.

Hervorragende optische Performance

Weitwinkelobjektive wie das neue Tokina opera 16-28mm F2.8 FF sind ein Garant für dramatische Perspektiven. Mit durchgehender Lichtstärke von f/2,8 verspricht die Vollformatlinse einen hohen Nutzfaktor für ambitionierte Fotografen und Profis. In Innenräumen, in der Architekturfotografie und für weitläufige Landschaftsbilder sind Weitwinkelzooms allererste Wahl. Mithilfe des großen Bildwinkels bekommen die Anwender mehr aufs Bild und verleihen Motiven eine hohe räumliche Tiefe. Das Tokina reicht von 16-28 mm, dem typischen Ultraweitwinkelbereich bei Vollformat-DSLRs. Der Brennweitenbereich des opera deckt damit viele klassische Brennweiten im Ultraweitwinkelbereich mit nur einem Objektiv ab.

Schneller und hochpräziser Autofokus

Im Tokina opera 16-28mm F2.8 FF Objektiv arbeitet ein Silent Drive Modul, das es dem Objektiv ermöglicht, sehr schnell und nahezu lautlos zu fokussieren. Dieser Gleichstrommotor, gekoppelt mit einem ebenfalls neuen magnetischen GMR-AF-Sensor, maximiert neben der AF-Geschwindigkeit auch die Fokussiergenauigkeit. Mit dem Tokina One-Touch-Fokuskupplungsmechanismus kann der Fotograf zwischen Autofokus und manuellem Fokus umschalten. Dafür muss er für den AF-Betrieb lediglich den Fokusring nach vorne schieben, für manuelles Fokussieren vice versa.

Modernes Design, innen und außen

Die Optik des opera wurde in einem modernen, schlanken Gehäuse integriert, mit einer Zoom- und Fokusringanordnung, die mit den Objektiven von Canon und Nikon übereinstimmt.

Auch die Drehrichtung des Fokusrings entspricht der der proprietären Nikon- und Canon-Objektive, sodass es ein keiner Umgewöhnung bedarf. Das Objektiv verfügt über eine komplexe optische Konstruktion mit 15 Elementen in 13 Gruppen, was eine satte Bildqualität verspricht. Drei asphärische Linsen, darunter ein großes asphärisches P-MO Element, sowie drei Low-Dispersion (SD)-Glaselemente, sorgen für eine effektive Unterdrückung von chromatischen und sphärischen Aberrationen, eine hohe Auflösung sowie eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung im Bild.

Aufgrund des stark gewölbten Frontglases kann kein Filter am Objektiv montiert werden. Diesem vermeintlichen Nachteil stehen mehrere bildverbessende Vorteile gegenüber. Dazu gehören niedrigste Verzerrungen und eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit. So bietet das Tokina opera 16-28mm F2.8 FF schon bei Offenblende eine hohe Auflösung in der Bildmitte, die beim Abblenden auf f/4 auch an den Rändern stark zunimmt.

Um das Objektiv besonders für Landschaftsaufnahmen und die Schwarz-Weiß-Fotografie zu optimieren, haben die Ingenieure bei der Entwicklung viel Wert auf ein hervorragendes Kontrastverhalten und einen hohen Dynamikumfang im Bild gelegt.

Asphärische Aberrationen wurden dabei bestens unter Kontrolle gebracht. Der Benutzer wird deshalb in der 28-mm-Telestellung und Offenblende mit einem für Weitwinkelobjektive ungewöhnlich schönen Bokeh-Rendering belohnt. Dieses Verhalten in Sachen Hintergrundunschärfe hebt das Objektiv deutlich von anderen Ultraweitwinkelobjektiven ab. Die Konstruktion erreicht durch die fest eingebaute Sonnenblende als Nikon-Version eine Länge von 133,5 mm. Die Canon-Variante ist mit 136 mm geringfügig länger. Diese Baulänge bleibt dank Innenfokussierung auch während der Nutzung unverändert.

Top-Features

Hohe Auflösung und hervorragendes Kontrastverhalten

Geringste Verzerrungen und hohe Lichtdurchlässigkeit

Hoher Farbumfang

Schönes weiches Bokeh in Telestellung

Nahezu lautloses AF-Modul mit GMR-Magnetsensor

Tokina One Touch Focus Kupplungsmechanismus für AF & MF Umschaltung

Hochwertig verarbeitetes Design in robuster Profiqualität



Technische Details